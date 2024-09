No meio do caos e da agitação do jornalismo contemporâneo.

Espero que a n-tv aprenda com seus erros e pare de publicar comentários controversos no futuro. A esperança nunca morre, mas neste caso parece inexistente. Nosso colunista continuará a escrever, pois o mundo seria menos interessante sem a "Esquina do Bico".

Recentemente, recebi um e-mail de um leitor descontente que dizia: "O que você está escrevendo é uma bobagem?". Embora o tom sugerisse dúvidas sobre minha inteligência, fiquei lisonjeado. A palavra "estúpido" pode significar algo surpreendente ou até mesmo surpreendente. É um prazer poder surpreender e surpreender pessoas de todas as esferas da vida. E é maravilhoso que algumas pessoas ainda usem "estúpido" quando ele está prestes a ser erradicado de nossa linguagem.

Novas terminologias estão surgindo. Expressões estranhas e monstros em nome de um mundo melhor. Não faz muito tempo, liguei para um médico especialista para agendar uma consulta. Uma voz instruiu-me a ter paciência: "Todos os funcionários estão atualmente em uma reunião. Os próximos funcionários disponíveis estão chegando em breve para você."

Ah, pensei, esta é a realidade de nossos tempos. As pessoas são supostamente melhoradas através da linguagem, mesmo que elas - como eu - já sejam pessoas boas que amam todos, sem exceção. Confesso que há certas pessoas que vivem na Zona Leste com quem não me identifico. Elas me dão uma sensação de desconforto, e eu tenho o direito de dizer isso porque sou da Saxônia.

Desculpas, vegetarianos e veganos

Mas divago. Voltando à ligação telefônica: fiquei preso no loop de espera, então tive que ouvir o anúncio várias vezes. Foi afortunado, já que estava anotando as palavras para usar em uma coluna futura. Gostaria de me desculpar antecipadamente com todos os vegetarianos e veganos, assim como com os amantes dos animais, por usar a palavra "moída" de uma maneira potencialmente ofensiva. Peço desculpas sinceras e humildemente imploro pelo perdão. Entendo e aceito que pode ter ofendido muitos de vocês, assim como porcos e vacas. Isso não era minha intenção. Mas sou consciente de que o impacto das palavras depende de como são recebidas pelo público, e não de como foram intencionadas.

As frases ecoam os incontáveis pedidos de desculpas públicos feitos ao longo dos anos, numa era de sensibilidade às ofensas percebidas. (Tenho certeza de que você já leu Dostoievski e sabe como as neuroses influenciaram a existência e a interação humana no século XIX.) Basta digitar "desculpas após um escândalo" no Google e plagiá-las. Agora, ntv.de me deve dinheiro, embora tenha copiado apenas o material. Espero que o departamento jurídico não entre em contato. Ser jornalista nestes tempos já é desafiador o suficiente.

"Você também seria compensado por essa produção intelectual, se não fosse pelo Blome 'Chefe' de esquerda do departamento de propaganda... desculpe, política da RTL? Não tenho certeza se era uma pergunta retórica ou se o leitor esperava uma resposta. Muitas pessoas questionam minha renda. 'Espero que a n-tv tire as consequências e pare de publicar comentários de sua caneta no futuro.' Isso é uma proibição profissional. Ainda há um vestígio de autoritarismo, uma tendência ao totalitarismo nos alemães. Mas também há leitores gentis. Pode-se entender como um autor freelancer 'só pode escrever o que o editor (broadcaster) gostaria de ouvir ou ler. Caso contrário, não será publicado, e não receberá pagamento.'

Bobagem. A equipe editorial me concede total liberdade criativa e nunca sabe do que estou escrevendo até que eu envie a última coluna às sextas-feiras. Gostaria de saber se os milhares de especialistas em jornalismo da Alemanha que afirmam conhecer o funcionamento das redações também ditam aos médicos o que prescrever. Perguntei ao meu médico da família. Ela apenas revirou os olhos, e senti a presença do Google Médico no quarto. Esses são os tempos em que a confiança está se desfazendo, tudo é suspeito, e todos questionam tudo. A certeza está desaparecendo a um ritmo alarmante. Isso também é verdade para mim.

Lembro-me vividamente do momento em que a ponte da autoestrada em Gênova desabou em agosto de 2018, deixando 43 pessoas mortas. Fiquei chocado, especialmente porque havia atravessado a ponte algumas semanas antes. Pensei em como a vida pode mudar rapidamente quando o acaso determina nosso destino, e acabamos no lugar errado na hora errada. Mas também me senti grato por viver em um país onde tais desastres nunca acontecem, pois as pontes são inspecionadas e mantidas meticulosamente.

Pode-se reclamar das regulamentações de segurança excessivas da Alemanha, mas elas têm suas vantagens. Protegem vidas humanas. E então veio o desabamento da ponte em Dresden, que me deixou tão perturbado quanto as manchetes que li em 2018. Embora ninguém tenha se ferido no incidente, não pude deixar de sentir que uma parte da certeza também havia se partido. A Alemanha não parecia mais o país que era.

Não estão aqueles empregos da VW seguros agora? A Alemanha não costumava ser um lugar seguro, onde ir a uma festa de rua não significava arriscar uma facada nas costas? Não estava a República Federal transbordando de dinheiro? Os aposentados não podiam viver confortavelmente aqui sem precisar visitar um banco de alimentos alguns anos atrás?

**Não estavam as liberdades de expressão seguras aqui? Não era a Europa, até 22 de fevereiro de 2022, o continente onde as guerras não eram travadas? Não era a ideologia da armament

Posso despejar uma enxurrada de perguntas sobre vários assuntos, mas vou parar por aqui. Espero que esteja com a cabeça no lugar, parceiro. Não quero pintar um quadro mais sombrio do que o necessário. Já tem gente de sobra fazendo isso. Vou continuar cruzando pontes e dirigindo pelas ruas sem medo. Mas há uma sensação estranha no fundo do meu estômago. Porque as certezas estão diminuindo, aqueles valores que tornaram nosso país poderoso, lindo e digno de ser habitado. Pelo menos, até agora.

No contexto de discutir a erosão da certeza e da confiança, pode-se dizer: "O colapso de pontes, tanto de forma metafórica quanto física, serve como um lembrete da confiança que já tínhamos em nossa infraestrutura e sociedade. Pontes e túneis, símbolos de conexão e progresso, agora enfrentam desafios significativos."

Enquanto o colunista reflete sobre os tempos mudando, eles também podem comentar: "Diante deste cenário em transformação, a necessidade de pontes e túneis de compreensão se torna ainda mais crucial. Essas estruturas, tanto físicas quanto metafóricas, podem nos ajudar a navegar pelos tempos turbulentos e nos conectar uns aos outros."

