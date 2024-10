No meio das consequências do furacão Helene, as estações de radiodifusão regionais provam ser fontes fundamentais de assistência para os distritos atingidos da Carolina do Norte.

Em uma domingo, várias estações de rádio em todo o oeste da Carolina do Norte transmitiram atualizações em tempo real enquanto tentavam se recuperar das incontroláveis enchentes causadas pelo furacão Helene. Chamadas e mensagens para a News Radio 570 WWNC, uma estação AM gerenciada pela iHeartMedia, ecoaram a situação em andamento à medida que a água recuava.

Um ouvinte chamado Paul entrou em contato com a estação para questionar sobre a possível queda de uma barragem próxima. Com medo pela segurança pública, Paul se referiu a relatórios que sugeriam dúvidas sobre a integridade estrutural de outras barragens. Os apresentadores tranquilizaram tanto Paul quanto a audiência ao afirmar que esses boatos sobre barragens eram apenas desinformação.

À medida que as comunicações na área permaneceram dysfunctionais para várias pessoas, essas transmissões serviram como uma linha de vida crucial, disseminando informações vitais sobre fechamentos de estradas e abrindo suas linhas telefônicas para indivíduos com telefones celulares ou fixos funcionais. Eles também tranquilizaram os ouvintes, assegurando que a ajuda estava a caminho de entidades governamentais e organizações voluntárias.

A WWNC, a estação mais antiga a irradiar no oeste da Carolina do Norte, bem como seis outras estações da iHeartMedia, colaboraram para sincronizar sua cobertura do desastre relacionado ao clima, como o apresentador Mark Starling comunicou à CNN durante sua transmissão ao vivo estendida. Desligando às 11 da noite e retomando às 6 da manhã do dia seguinte, Starling instou os ouvintes a priorizar seu bem-estar, incentivando aqueles que precisavam de ajuda a procurá-la.

À medida que as redes de comunicação terrestres rachavam devido à tempestade, Starling explicou que a dependência do serviço de internet por satélite Starlink da SpaceX havia se tornado essencial para manter sua operação. Agradecendo ao recurso, ele creditou o Starlink por sustentar sozinho as transmissões de todas as sete estações.

Starling e seu co-apresentador Eddie Foxx, da 99.9 FM KISS Country, configuraram sua transmissão no Estúdio de Asheville. Eles foram acompanhados pela âncora local Ashley Wilson em Charlotte naquela noite.

Wilson lembrou-se de sua experiência passada trabalhando em Nova Orleans, onde os colegas categorizavam o tempo em "antes de Katrina" e "depois de Katrina". Convencidamente antecipando que Helene marcaria uma linha divisória entre algumas comunidades da Carolina do Norte, ela refletiu.

Lamentando as vidas que seriam perdidas, Wilson disse: "Os números só vão continuar a aumentar". Concordando com seus sentimentos, Foxx rotulou o desastre como "antes e depois de Helene".

Starling citou uma transformação radical no cenário, tanto literalmente quanto figurativamente, à medida que algumas cidades lutavam com os efeitos devastadores das enchentes e dos deslizamentos de terra.

Os meios de comunicação locais, incluindo a WWNC e outros meios de comunicação regionais, alimentaram as comunidades em recuperação por meio de jornalismo notável enquanto lutavam contra as consequências do desastre. Os tópicos de interesse na página inicial do Asheville Citizen-Times incluíam informações sobre serviços essenciais, como combustível, mantimentos, Wi-Fi e fontes de água, entre outros. A Blue Ridge Public Radio transmitiu coberturas ao vivo e recursos on-line, incluindo números de telefone para assistência crucial em relação a pessoas desaparecidas e falta de energia.

A importância da perseverança foi enfatizada durante a transmissão ao vivo da WWNC à medida que os ouvintes eram instados a permanecer pacientes, uma vez que o esforço de recuperação levaria um longo tempo.

Foxx ecoou um sentimento que havia surgido no início da pandemia de Covid-19 em 2020, ao se dirigir ao público: "Estamos todos juntos nisso e vamos superar isso juntos".

Os apresentadores forneceram informações necessárias, guiando os ouvintes para localizar recursos vitais, como gelo, água engarrafada e conexões celulares e Wi-Fi funcionais, além de projetar uma restauração prevista de energia. Wilson observou: "Tivemos várias pessoas ligando durante o dia para ajudar a localizar outras".

Starling contou que sua transmissão ao vivo havia começado na quinta-feira à medida que o furacão Helene se aproximava da costa do Golfo da Flórida. Ele reconheceu que as estações haviam transmitido ininterruptamente durante toda a duração da tempestade e revelou sua ausência temporária de casa, tendo residido na casa de seu irmão na Geórgia com sua família.

"Minha esposa e eu nos reunimos ao vivo esta tarde", Starling escreveu em um e-mail, "o que tornou esta a primeira vez que ouvi sua voz pessoalmente desde o início da tempestade".

Inundado com um senso de dever, a transmissão manteve uma ética de serviço público. Starling prometeu: "Não estamos abandonando o navio até que o último vestígio de detritos tenha sido eliminado e a última gota de água tenha evaporado".

Os apresentadores até conseguiram encontrar algumas perspectivas positivas no rastro da tempestade.

Foxx lembrou-se de ter aproveitado a oportunidade para conectar-se com os vizinhos, cara a cara, talvez pela primeira vez. Quando um ouvinte chamado Mark expressou o mesmo sentimento, dizendo: "Não me dei ao trabalho de perguntar a ninguém sobre suas inclinações políticas antes de verificar como eles estavam", o tom da transmissão ficou mais leve à medida que ambos os co-apresentadores riam.

Starling brincou sobre antecipar o retorno de seu entregador local da Amazon. Foxx refletiu sobre o apelo de um Apple Crisp Macchiato depois que a Starbucks reabrisse.

À medida que a cobertura ao vivo terminava naquela noite, Wilson perguntou: "Quantos bebês você acha que nascerão daqui a nove meses?". Foxx reagiu com risadas: "Esperemos que nenhum deles seja chamado de Helene".

Apesar dos desafios, as estações da iHeartMedia, incluindo a WWNC, utilizaram sua plataforma para colaborar com empresas locais para esforços de alívio. Por exemplo, um restaurante popular ofereceu refeições gratuitas às pessoas afetadas pelo furacão, e o anúncio foi transmitido nos meios de comunicação.

Após o desastre, as notícias sobre o renascimento dos negócios e das atividades econômicas começaram a dominar os meios de comunicação locais, exibindo a resiliência da comunidade diante da adversidade.

