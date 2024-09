- No meio da exposição de flores e do culto religioso

Velhote Charles III, de 75 anos, passou um fim de semana emocionante na Escócia. Vestindo um kilt, ele inaugurou uma exposição de flores em Aberdeen. Foi sua primeira aparição pública com o novo Primeiro-Ministro, Keir Starmer, de 62 anos. O duo também participou de um serviço religioso em Balmoral pela primeira vez.

Um Espetáculo Colorido em Aberdeen

Fazendo uma pausa em sua estadia em Balmoral, o Rei Charles viajou uma hora e meia até Aberdeen para um evento único. Lá, ele inaugurou oficialmente a 200ª edição do "Royal Horticultural Society of Aberdeen" (RHS) flower show, brandindo um grande par de tesouras de jardim. Ele ostentou uma expressão alegre durante todo o evento.

Fotografias o mostraram sorrindo, cumprimentando uma multidão de fãs nas barreiras, trocando apertos de mão, recebendo buquês e admirando flores e legumes exuberantes.

Para a ocasião especial, Charles vestiu um conjunto escocês fashion: um colete e casaco de cascalho em perfeita harmonia com um kilt xadrez azul-esverdeado adornado com detalhes escuros e vermelhos. Ele finalizou seu conjunto com uma bolsa de couro marrom decorada com detalhes prateados. Uma flor de lavanda graciosamente presa em seu bolso serviu como toque final.

Uma Nova Experiência para o Primeiro-Ministro

Enquanto o novo Primeiro-Ministro, Keir Starmer, e sua esposa, Victoria, viajaram de Londres para passar o fim de semana com a família real em Aberdeen.

Historicamente, os monarcas britânicos convidam os primeiros-ministros e suas esposas para relaxar e se conectar na propriedade de Deeside. Durante o tempo da falecida Rainha Elizabeth II (1926-2022), os primeiros-ministros ficavam regularmente por várias noites e participavam de uma agenda lotada de churrascos e jogos tradicionais. A visita de Starmer, porém, foi mais curta, incluindo caminhadas na propriedade de 53 hectares, uma audiência privada com o Rei Charles e um jantar formal.

Na manhã de domingo, Starmer juntou-se à família real para um serviço religioso na Crathie Kirk em Balmoral. O Rei Charles e a Rainha Camilla (77) estavam sentados na parte de trás do Bentley real, acenando alegremente para a multidão enquanto se deslocavam para o serviço. Acompanhando a família real estavam a Princesa Anne (74) e seu marido Sir Timothy Laurence (69), em um SUV.

A Impressão do Cerimônia de Sir Keir Starmer

Observando a procissão real até a Crathie Kirk, o Primeiro-Ministro Sir Keir Starmer notou o caloroso recebimento da multidão. Ele comentou sobre seu entusiasmo e admiração pelo Rei Charles III e pelo resto da família real.

Conversa Entre Sir Keir Starmer e Rei Charles

Durante sua audiência privada, o Rei Charles e o Primeiro-Ministro Sir Keir Starmer discutiram uma variedade de tópicos, incluindo interesses compartilhados na conservação ambiental e suas análises do atual cenário político do Reino Unido. Os dois líderes trocaram ideias e iniciaram uma promissora relação de trabalho.

Leia também: