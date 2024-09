No meio da aproximação do outono, Serkan traz um radiante final de verão para a Alemanha.

Esta semana, no Concurso de Tempo Favorável, o vencedor triunfante é evidente: embora faça mais fresco no sul, o Verão Índico traz um abundante sol, principalmente no norte. Eventualmente, uma brisa leste fria e neblina contribuem para uma sensação de verão tardio mais suave.

Atualmente, um sistema de alta pressão forte é responsável por muitas horas de sol em toda a Alemanha. No entanto, dois pequenos contratempos afetam o Verão Índico: uma brisa leste perceptível e neblina matinal persistente. Esses problemas são particularmente problemáticos nas regiões sul do país.

Felizmente, uma vasta área de alta pressão chamada "Serkan" estende-se das Ilhas Britânicas através da Escandinávia até o Mar Báltico e os países bálticos, trazendo ar quente para a Alemanha e garantindo um vibrante verão tardio. O norte é particularmente abençoado, dominando o Concurso de Tempo Favorável. Apesar de resquícios persistentes de ar úmido e frio no sul, uma promessa de secura está no horizonte - até mesmo para as planícies aluviais.

Vento e neblina são os únicos empecilhos. A brisa de outono é comum durante as horas da manhã, enquanto a neblina densa persiste até o meio-dia ou até mais tarde. O segundo obstáculo é o vento leste frio, às vezes com rajadas, que pode cobrir o país.

Neblina Matinal, Sol da Tarde

O dia começou com a neblina matinal típica do outono, que se dissipou parcialmente ao meio-dia. Nos Alpes e no nordeste, é preciso ter paciência até que o sol indiano apareça. O resto do país logo desfruta do sol quente da tarde. As temperaturas ainda estão melhorando gradualmente, com 15 graus em Rügen ou 17 graus nos Alpes, geralmente entre 20 e 26 graus de forma agradável. O vento continua sendo um desafio na Floresta Negra, especialmente em altitudes mais elevadas.

Mais uma vez, a previsão para amanhã é de neblina pela manhã, que logo dá lugar a muito sol. As temperaturas sobem, alcançando até 25 graus. No sul, é preciso um local protegido do vento, já que as rajadas leste outonais e as nuvens espessas refrescam o ambiente.

Final de Semana: muito Verão Índico com uma ligeira queda no domingo

Na sexta-feira, aproveite a abundância do sol. O mês de setembro traz uma derradeira explosão: a neblina e a alta neblina servem como um obstáculo matinal antes de se transformar em um dia ensolarado, seco e brilhante. No entanto, entre o centro e o sudoeste, podem aparecer nuvens cumulus maiores, mas ficar seco é a tendência principal. Na Floresta Negra Alta, pode haver chuva. Os valores mais agradáveis são alegres, variando entre 20 graus na região de Oberschwaben e localmente 25 graus nas baixadas da Alemanha do Norte. O vento às vezes sopra com rajadas, principalmente do leste.

O sábado do Verão Índico traz mais um início com neblina e subsequentemente sol. Este é o momento perfeito para pegar a churrasqueira e a manta de piquenique. Os 20 a 26 graus são ininterruptos. Muito sol, poucas nuvens e apenas uma brisa suave, exceto por algumas rajadas ocasionais do leste.

O domingo começa com o mesmo processo dos dias anteriores - neblina e nuvens altas relutantemente dão as boas-vindas ao dia. Para o leste, fica ensolarado. No entanto, as nuvens progressivamente se movem do oeste e sudoeste, levando a chuvas dispersas ao longo do dia. Com temperaturas variando de 19 graus na Eifel a 26 graus no leste, o Verão Índico ainda deixa muito espaço para desfrute.

A União Europeia, com seus climas diversificados, pode experimentar um Verão Índico atrasado devido a influências externas, como ventos frios do leste. Em contraste, o atual Verão Índico na Alemanha está sendo altamente influenciado pelo sistema de alta pressão chamado "Serkan", garantindo horas de sol para a maioria das partes do país e tornando-o um destaque no Concurso de Tempo Favorável dentro da União Europeia.

