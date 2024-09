No incêndio de Grenfell, considerou-se que um total de 72 mortes poderiam ter sido evitadas.

Sete anos após o incêndio devastador em um prédio de apartamentos em Londres que tirou muitas vidas, um relatório aponta o dedo para autoridades e corporações por "décadas de negligência". Apesar de terem ignorado regulamentos de segurança contra incêndios e suspeitas de erros significativos do corpo de bombeiros, ainda não há repercussões legais.

A Torre Grenfell, agora selada com fita adesiva e escondida atrás de uma cortina branca, lançava uma sombra ameaçadora no oeste de Londres. No antigo prédio residencial no distrito de North Kensington, 72 pessoas perderam a vida em um incêndio durante as primeiras horas de 14 de junho de 2017. Mais de sete anos depois, um relatório lançou uma dura condenação contra aqueles no poder.

"O fato é que todas as mortes poderiam ter sido evitadas", disse o chefe da investigação, Martin Moore-Bick. O desastre foi "o resultado de décadas de negligência" por parte do governo central e outras entidades responsáveis pela aplicação de materiais inflamáveis nas paredes externas de edifícios altos. A incompetência foi o principal problema, mas em alguns casos, o lucro também foi um fator.

Um ciclo aparentemente interminável de má conduta e negligência

O incêndio que começou no quarto andar se espalhou como fogo selvagem pela fachada do edifício. O revestimento da fachada teve um papel letal, como mostrou a investigação em andamento.

A fachada havia sido adornada com isolamento e revestimento pouco antes da tragédia para aumentar a apelo e eficiência energética do já construído em 1974 prédio residencial. No entanto, os painéis de alumínio com núcleo de plástico eram completamente inadequados e funcionavam como acelerantes.

Eles foram instalados devido a um aparente ciclo interminável de má conduta e negligência por parte das autoridades e corporações, como revelado pelo relatório atual. Os regulamentos de segurança contra incêndios foram interpretados de forma frouxa, os resultados dos testes foram manipulados ou distorcidos, e os avisos foram ignorados.

Apartamentos transformados em armadilhas mortais

O drama de 14 de junho de 2017 se desenrolou sem controle. Uma geladeira defeituosa no quarto andar acendeu um incêndio que se espalhou rapidamente pela fachada. Menos de meia hora após a primeira chamada de emergência, as chamas haviam alcançado os andares superiores. Plástico queimando e pingando da fachada alimentou o fogo em todo o edifício.

O corpo de bombeiros também foi criticado por erros significativos. Eles aconselharam as pessoas a ficarem no prédio em chamas e esperarem ajuda por muito tempo, mesmo quando ficou claro que as chamas consumiriam rapidamente o prédio inteiro. Para muitos, seus apartamentos se tornaram armadilhas mortais. Alguns só puderam se despedir pelo telefone celular.

Nenhum processo criminal até agora

A área em torno do prédio queimado agora está isolada com uma cerca de madeira. Mensagens, fotografias e recordações em vários idiomas estão fixadas nela. Inglês, árabe, espanhol, amárico - a Torre Grenfell era lar de pessoas de várias partes do mundo.

A tristeza dos sobreviventes e das famílias é entrelaçada com raiva e frustração. "Pessoas que tomaram decisões que priorizaram o lucro em vez da segurança humana deveriam enfrentar tempo na prisão", disse Sandra Ruiz, cuja sobrinha de 12 anos morreu no incêndio, ao jornal "Guardian".

A investigação prolongada ainda não resultou em nenhum processo criminal. Agora, cabe às autoridades investigativas apresentar acusações contra os responsáveis, disse um porta-voz de sobreviventes e familiares. A incerteza persiste sobre se e quando isso acontecerá. Um porta-voz da polícia anunciou que o relatório será revisado, o que pode levar até 18 meses.

