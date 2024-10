No futebol alemão, Kevin Vogt quebra o recorde da Bundesliga pelo maior número de gols marcados numa única temporada.

Ninguém na história da Bundesliga teve uma seca tão longa antes de marcar novamente como Kevin Vogt: após quase uma década, o defensor do Union Berlin marca novamente. No jogo contra o Borussia Dortmund, ele marca o intermediário 1:0 após uma penalidade.

Nenhum jogador de campo da Bundesliga teve uma espera tão longa pelo próximo gol quanto Kevin Vogt do Union Berlin. Com quase exatamente dez anos, o zagueiro central de 33 anos marcou seu primeiro gol na liga contra o Borussia Dortmund, marcando o intermediário 1:0 de uma penalidade. A Opta, provedora de dados, confirmou isso durante o jogo. O último gol de Vogt foi no dia 18 de outubro de 2014, enquanto jogava pelo 1. FC Köln - também contra o BVB. A Opta observa que 275 jogos separaram esses dois gols.

No dia 12 de abril deste ano, Vogt quebrou um recorde com seu período sem marcar gols. No derrota por 0:2 do Union Berlin para o Augsburg, Vogt havia jogado 267 jogos sem marcar um gol, superando o recorde de 266 jogos sem gols de Dietmar Schwager, estabelecido de 1964 a 1973.

Vogt, agora um veterano da Bundesliga, juntou-se ao Union no início deste ano, preenchendo a lacuna deixada pelo campeão europeu italiano Leonardo Bonucci, que deixou após meio ano. Bonucci, que passou toda a carreira na Itália, fez sete aparições na Bundesliga, marcando uma vez. Ele também jogou em três jogos da Liga dos Campeões pelo Union Berlin.

Relatos sugerem que a taxa de transferência de Vogt foi de cerca de 1,5 milhão de euros. "Kevin é um jogador corajoso, capaz de liderar uma equipe e melhorará nossa equipe com sua mentalidade e determinação", disse o diretor esportivo Oliver Ruhnert na época: "Ele conhece a Bundesliga muito bem e está ansioso para se juntar a nós imediatamente". Para Vogt, o Union Berlin marca seu sexto clube da Bundesliga - e o primeiro em anos a marcar um gol. É seu quarto gol na Bundesliga no total.

Aliás: a longa seca de gols de Vogt não é a única curiosidade da Bundesliga envolvendo ele. O defensor é um dos seis jogadores da história da liga que jogaram por duas equipes diferentes no mesmo dia de jogos. Na 13ª rodada da temporada passada, Vogt jogou pelo Hoffenheim contra o Gladbach e pelo Union Berlin contra o Bayern. A razão foi que o jogo do Union Berlin em Munique teve que ser adiado e só foi jogado após o recesso de inverno.

