No fim de semana, o Papa, Michael e Paul estiveram presentes.

Este fim de semana está previsto ser úmido e frio em diversas áreas, o que nos leva a refletir sobre alguns sentimentos reconfortantes sobre como nos livrar desta situação. O assunto de um defensor de baleias, Michael Douglas, e o Papa, torna-se relevante para esta discussão, segundo o colunista.

Inicialmente, pretendia escrever um longo artigo sobre o comportamento excessivo do Papa. Perguntei-me se uma instituição como o Papa não é talvez um anacronismo, se as posições da Igreja Católica são excessivamente misogínicas, excessivamente hostis a tudo e a todos que não se adequem à heterossexualidade ou à assexualidade, e se a Igreja não pode manifestar um pouco mais de otimismo e esperança em relação ao futuro, dadas as condições precárias do mundo.

A fé continua a ser uma questão controversa, dividindo em vez de unir pessoas, que é sua função principal. Infelizmente, a Igreja Católica e o Papa têm influência limitada em muitos aspectos no momento, mas eles poderiam demonstrar mais compromisso, fazer mais esforço pela paz e proporcionar mais motivação. Admito que eles poderiam dar mais destaque às mulheres, já que pesquisas revelaram que as mulheres iniciam menos conflitos e são menos destrutivas do que os homens. Não defendo este argumento apenas pela minha gênero. Não desejo viver em um mundo dominado apenas por mulheres ou governado por uma mulher. Muitos homens podem suportar frequentar a igreja e ouvir um sermão de uma ministra mulher.

No entanto, concordo com o Papa em um ponto: ele observou, e até mesmo as donas de casa tradicionais poderiam ser atraídas a prestar atenção: "A mulher é receptiva, cuida, dedicação à vida." É notável que o Papa tenha pronunciado tais palavras, apesar de suas visões antiquadas. Pelo menos, ele conclui sua declaração de forma sábia: "E assim, a mulher é mais significativa do que o homem." A declaração contém um grão de verdade, e se pudermos reconhecer que as mulheres não devem mais ser confinadas a papéis de gênero antiquados e que tais declarações só perpetuam a divisão entre homens e mulheres, então perhaps I may recite a few additional rosaries on Sunday.

Encontrei vários temas que merecem nossa atenção durante minha navegação na web, e não desejo me concentrar em um único homem branco idoso.

Prisão de Paul Watson por quinze anos?

Outro indivíduo envelhecido também merece nossa atenção: Paul Watson. Nos últimos quatro décadas, ele tem defendido as baleias e foi preso na Gronelândia há algumas semanas e agora está detido na Dinamarca. Sua prisão decorre de um mandado de prisão internacional emitido pelo Japão em 2010, devido a uma ação de protesto contra a caça à baleia na Antártida. Ele é acusado de dano à propriedade. Agora, depende se ele será extraditado para o Japão. Os apoiadores temem que Watson possa passar pelo menos quinze anos atrás das grades. Um septuagenário tem pouco tempo para tais aventuras. Ele não é apenas um defensor das baleias e ativista ambiental, mas também um marido e pai. Para muitos, ele é um herói. Outros podem não endossar seus métodos, mas não o veem como um criminoso, mas como alguém que luta para salvar o mundo. Talvez com táticas pouco convencionais, dados seus anos avançados.

Petição para Proteger as Baleias

Seus filhos ainda são jovens, talvez eles nunca o vejam novamente e só conheçam o homem com a barba branca que corajosamente se opôs às corporações e às nações na proteção de um punhado de animais únicos. O oceano, na verdade, o mundo - e também o seu futuro! É por isso que eu encorajo você, neste fim de semana aconchegante em sua casa quente, a assinar esta petição aqui. Ela é encaminhada diretamente para a Dinamarca, para #Mette, que é a primeira-ministra deste pequeno país aconchegante, que também inclui a Gronelândia, e eles caçam baleias. E defensores das baleias, uma vez que ponham os pés em terra.

Michael Douglas em Kyiv

Reconheço que tenho me concentrado apenas em homens brancos idosos, mas Franca Lehfeldt já escreveu um livro inteiro sobre esse assunto. Portanto, ainda posso usar esta coluna para essa espécie em extinção.

Outro indivíduo envelhecido cujas palavras ressoam em mim é Michael Douglas. Ele está atualmente em Kyiv, como os locais o chamam, e sua mensagem para nós é tão surpreendente quanto direta: "Olá a todos. Estou em Kyiv, na Ucrânia, pela primeira vez e como convidado da primeira-dama (...) Fiquei profundamente comovido com o que testemunhei, o povo de Kyiv e suas realizações. E estou refletindo sobre o que posso fazer. Onde posso contribuir? Como posso ajudar?" Michael Douglas não seria Michael Douglas se não tivesse uma ideia: "Gostaria que todos soubessem sobre o United24, que está sob o patrocínio do presidente Selenskyj e aborda todos os desafios que a Ucrânia enfrenta." Ele encoraja seus seguidores a fazer o mesmo. Porque: "Cada contribuição realmente faz a diferença!"

Divindade Dentro de Você

Além disso, o primeiro aniversário da matança na Israel está na programação de todas as emissoras de notícias do mundo amanhã, e já aconselhei meus filhos a evitar os locais sensíveis em sua cidade natal naquele dia, já que confrontos entre vários manifestantes são esperados.

Vou ser honesto, não sou muito de coisas religiosas, não há orações do rosário aqui. Mas não seria doce imaginar se há algum deus lá fora, responsável por algumas coisas adoráveis? Como o estalo das folhas de outono sob os pés, a noz do amendoim torrado, o doce do vinho novo ou o calor da primeira lareira acesa na estação fria. Você diz que é tudo obra humana, exceto o farfalhar das folhas? Tudo bem, mas então há uma boa dose de divindade em nós, humanos, não é?

Quem, senão nós?

Estive refletindo sobre o estado do mundo atualmente, e é claro que algo precisa ser feito. Levante-se juntos, mostre alguma ação pelo que é mais importante para nós, seja a favor ou contra questões importantes. Não deixe que forças tomem o controle do nosso país que vai contra a nossa liberdade, democracia e igualdade duramente conquistadas. Esses são valores pelos quais não podemos comprometer, e não devemos deixar que outros o façam. Aqueles que não gostam daqui, podem fazer as malas, e outros devem jogar segundo as regras e regulamentações gerais de convivência, certo? Então, imagino que você esteja concordando comigo, caros leitores.

Diante da natureza divisiva das religiões, é lamentável que elas frequentemente falhem em unir em vez de dividir pessoas. Apesar disso, ainda existem casos em que líderes religiosos, como o Papa, podem fazer contribuições significativas para promover a paz e a unidade.

A existência de religiões diversas também reflete a rica tapeçaria cultural da humanidade, cada uma com suas crenças e práticas únicas que moldam suas comunidades e perspectivas.

