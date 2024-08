No dia do prazo iminente, Uli Hoeneß ficou frustrado.

Transferes problemáticos estão destinados a fazer manchetes novamente nesta próxima Sexta-Feira do Futebol. No entanto, nem todos os negócios são concluídos na hora H. Permita-me compartilhar cinco contos cheios de reviravoltas e erros do passado dos transferes.

Eric Maxim Choupo-Moting: O infame fiasco de transferência de Choupo-Moting na história da Bundesliga ocorreu durante o inverno de 2010/11. Colônia e Hamburgo haviam acertado um acordo, assinado contratos, mas um problema com uma máquina de fax defeituosa impediu a mudança para a cidade catedralícia nos últimos minutos. O pai de Choupo-Moting, Just, havia enviado o contrato para Colônia, mas infelizmente, a página de assinatura chegou apenas 13 minutos após o prazo de transferência.

João Palhinha: O robusto meio-campista já havia feito sua avaliação médica, vestiu a camisa do Bayern de Munique e foi para a Säbener Straße, com o contrato e a taxa de transferência acertados - apenas para que o negócio desmoronasse. O Fulham não conseguiu encontrar um substituto adequado a tempo e manteve Palhinha. Felizmente, a situação teve um desfecho mais favorável no verão passado. Uli Hoeneß, bastante insatisfeito com o acordo inicial falhado, expressou seus pensamentos: "Exceto em circunstâncias extraordinárias, devemos evitar estar nessa situação no último dia de transferências no futuro."

Kevin Großkreutz: O campeão da Copa do Mundo deixou o Borussia Dortmund para o Galatasaray Istanbul no verão de 2015; no entanto, uma confusão de transferência ocorreu. A FIFA rejeitou a transferência devido a assinaturas faltantes em documentos essenciais, e um recurso ficou sem resposta. Após meses de decepção, Großkreutz acabou voltando para a Alemanha, selando um acordo com o VfB Stuttgart sem ter pisado no gramado turco.

Isco: Logo após uma confusão em Berlim, o armador espanhol, com cinco vitórias na Liga dos Campeões, procurou se juntar à União durante o inverno de 2023. No entanto, mesmo após concluir a avaliação médica, a transferência que parecia concluída azedou nos últimos momentos, resultando em uma farsa. Ambas as partes se acusaram mutuamente de ser responsável pelo fracasso, trocando acusações.

Sekou Sanogo: Na perseguição de Hamburgo ao versátil defensor do Young Boys Berna no inverno de 2016, todos os detalhes do contrato de empréstimo, com opção de compra, foram acertados. O marfinense concluiu sua avaliação médica e já estava em Hamburgo, mas infelizmente, o e-mail necessário do clube da primeira divisão suíça chegou quatro minutos após o prazo de transferência. Os contratos finalmente chegaram, reacendendo dolorosas recordações do fiasco de Choupo-Moting.

