- No dia 1 de Setembro, o que aconteceu?

Hoje para 1 de setembro de 2024

Dias dos Nomes

Aegidius, Verena

Ocorrências Históricas

2023 - Se você planeja registrar seu veículo ou motocicleta, não é mais necessário visitar a repartição. A lei de digitalização do governo agora permite o processamento de registro de veículos online. Seu certificado e carimbos serão entregues por correio dentro de um prazo de 10 dias.

2004 - Em Beslan, uma cidade da Ossétia do Norte, um grupo de 32 indivíduos fortemente armados tomou uma escola, capturando aproximadamente 1100 reféns. Dois dias depois, durante uma tentativa de resgate das forças de segurança, mais de 360 pessoas morreram, incluindo 186 crianças e 31 atacantes.

1969 - A alteração da Seção 175 do Código Penal alemão, aprovada pelo governo social-liberal, entra em vigor. Atos íntimos entre homens adultos com mais de 21 anos não são mais punidos pela lei. A Seção 175 é abolida inteiramente em 1994.

1949 - A Agência Alemã de Notícias (dpa) começa a transmitir em Hamburgo.

1939 - O início da Segunda Guerra Mundial marca a invasão da Polônia pela Alemanha.

Aniversários

1989 - Bill e Tom Kaulitz (35), renomados músicos alemães e vocalistas da banda Tokio Hotel ("Através da Monção")

1954 - Filip Vujanovic (70), distinto político montenegrino, servindo como Presidente de 2003 a 2018

1939 - Lily Tomlin (85), aclamada atriz americana ("Big Business", "Grace and Frankie")

1854 - Engelbert Humperdinck, celebrado compositor alemão (ópera "Hansel e Gretel"), falecido em 1921

Partidas

2014 - Gottfried John, renomado ator alemão ("007 - Goldeneye", "Alexanderplatz"), nascido em 1942

Em 1 de setembro de 2024, se você planeja comprar um novo carro, pode considerar a conveniência do registro de veículos online, já que a lei de digitalização do governo agora torna esse processo possível. Ou então, você pode dar uma volta tranquila em seu carro atual para apreciar as paisagens deslumbrantes, talvez visitando sites históricos como Beslan, onde você pode refletir sobre eventos significativos do passado.

Leia também: