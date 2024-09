No contexto da competição, o competidor que carregava a bandeira da Alemanha reduziu seu ritmo, alcançando um hat-trick de medalhas de ouro.

Na Olimpíadas, o rio Sena está causando problemas significativos, levando a adiamentos de provas, problemas de saúde entre atletas e frustração geral. Este problema também persiste nas Paralimpíadas. Um dos afetados é Martin Schulz, principal candidato alemão à medalha de ouro.

Chuva pesada na sexta-feira e uma breve tempestade na noite de sábado - o Sena se recusa a cooperar novamente. A má qualidade do rio problemático está prejudicando gravemente a busca de Martin Schulz por um triatlo de ouro em Paris. A equipe de crise olímpica declarou uma emergência na manhã de domingo para as onze competições de triatlo, já que nadar na água poluída na Pont Alexandre III não era viável novamente.

O projeto de prestígio bilionário Sena também está falhando nas Paralimpíadas. De acordo com um comunicado recente da World Triathlon, a qualidade da água do rio piorou devido à chuva nos últimos dois dias. A qualidade da água do local da competição é inadequada para nadar e ultrapassa o limite definido pela World Triathlon. A decisão foi tomada após uma reunião à noite entre a World Triathlon, Paris 2024 e as autoridades francesas responsáveis.

Duatlo como substituto

Se a qualidade da água melhorar até segunda-feira, todas as onze provas de medalha serão decididas então. Os quatro primeiros eventos agendados para segunda-feira foram adiados para domingo devido às expectativas dos organizadores de melhores condições. No entanto, a chuva de sexta e sábado causou uma deterioração significativa. Permanece incerto se um adiamento para outro dia é possível. Em teoria, um duatlo (que consiste em corrida, ciclismo e corrida) é permitido como plano de backup, mas nadar nunca deve ser forçado. "A saúde do atleta" é a maior prioridade, afirmou a World Triathlon.

A corrente tão ruim, se não pior

Mesmo entre triatletas olímpicos, a prova masculina teve que ser adiada devido à má qualidade da água, e até mesmo sessões de treinamento foram canceladas. Após provas em águas abertas, vários atletas, incluindo a nadadora alemã Leonie Beck, relataram náuseas e até mesmo vômitos. A chuva recente também pode intensificar a corrente.

Isso seria "o principal problema" para triatletas paraolímpicos, Schulz havia afirmado anteriormente. A corrente estava "na fronteira" para especialistas em natação nas Olimpíadas, explicou o campeão paralímpico de Rio e Tóquio, acrescentando que "muitos para-atletas não conseguem nadar contra a corrente. No melhor dos casos, eles ficam parados. Muitos nadarão para trás em vez disso".

Essas seriam imagens humilhantes que os organizadores prefeririam evitar. Afinal, o governo francês investiu cerca de 1,4 bilhão de euros para limpar o Sena. Um plano de backup de duatlo seria desastroso. "Deixaria um gosto amargo", enfatizou Schulz. No entanto, a Meteo France prevê mais chuvas para a tarde de domingo. Se a qualidade da água melhorará até a manhã de segunda-feira, permanece incerto.

