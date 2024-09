No cenário, a Prússia resgata Remis devido à proeza subestimada do goleiro de Paderborn.

Promovido Preußen Münster pôs fim à sua sequência de jogos sem vitória na 2. Bundesliga ao empatar por 3-3 contra o SC Paderborn. Joshua Mees foi o destaque do jogo, marcando dois gols, incluindo um no tempo adicional, para garantir um ponto para sua equipe. A equipe do técnico Sascha Hildmann veio de trás para empatar, mas não foi suficiente para garantir a vitória. Enquanto isso, o Paderborn perdeu a chance de garantir uma promoção direta, ficando com um empate.

Mees abriu o placar para Münster no 19º minuto com um cabeceio, mas os visitantes assumiram o controle do jogo, marcando duas vezes através de Filip Bilbija e Raphael Obermair. Münster não desistiu, no entanto, e empatou através de Holmbert Aron Fridjonsson no 78º minuto. O Paderborn restabeleceu a vantagem no 85º minuto através de Ilyas Ansah, mas Mees teve a palavra final, marcando um cabeceio potente no tempo adicional que deixou Pelle Boevink, o goleiro do SCP, sem visão.

A última vitória de Münster na 2. Bundesliga foi em 5 de maio de 1991, contra os Stuttgart Kickers. Desde então, a equipe caiu para a quarta divisão, mas voltou para a terceira divisão em 2023 e garantiu a promoção para a segunda divisão na primavera passada.

No jogo paralelo, o FC Schalke 04 sofreu uma derrota por 0-2 para o Karlsruhe SC. O atacante georgiano Budu Zivzivadze marcou dois gols, seus quinto e sexto da temporada, colocando o Karlsruhe temporariamente no topo da tabela. O Schalke agora perdeu quatro jogos seguidos e pode se encontrar na zona de rebaixamento até o final do fim de semana.

