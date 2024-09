No campo da política, o renomado quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, decide não apoiar tanto o presidente Trump quanto a vice-candidata à Presidência, Kamala Harris.

No dia seguinte a um domingo no US Open com sua esposa Brianna, colega de time Travis Kelce e artista Taylor Swift, que apoiou Harris em sua campanha presidencial nas redes sociais na noite de terça-feira, Mahomes foi questionado sobre a ligação do ex-presidente com o três vezes campeão da Super Bowl e sua esposa.

"Eu não quero que minha casa e meu pódio sirvam como uma recomendação para um candidato ou qualquer outra coisa, independentemente da posição", declarou o dois vezes MVP da liga em seu evento de mídia regular na quarta-feira.

"Eu acho que meu papel é informar as pessoas para se registrarem para votar. É informar as pessoas para fazerem sua própria investigação e, em seguida, fazer a melhor escolha para eles e sua família."

"Cada vez que estou neste palco e sou questionado sobre essas questões, eu sempre me referirei a isso, pois acho que é isso que torna a América tão ótima", disse Mahomes.

Na quarta-feira, Trump apareceu na Fox News e foi questionado sobre o apoio de Swift a Harris.

"Na verdade, eu prefiro muito mais a Sra. Mahomes, se você quiser saber a verdade. Ela é uma grande apoiadora do Trump. Eu não era um fã da Taylor Swift", disse Trump.

Mahomes foi questionado se tinha pensado em Trump, especificamente mencionando o nome de sua esposa.

"Não. Acho que, no final do dia, é sobre mim e minha família e como nós lidamos com outras pessoas", respondeu Mahomes.

"Eu acho que você vê que a Brianna faz muito na comunidade. Eu faço muito na comunidade para ajudar a elevar as pessoas e fornecer outras opções para as pessoas usarem sua voz."

"Na política, as pessoas vão usar coisas aqui e ali, mas eu não posso deixar isso afetar como eu vou sobre meu trabalho todos os dias e viver minha vida - e tentar viver da melhor maneira possível", disse ele.

Mahomes foi questionado repetidamente sobre seu nome ser invocado no cenário político em um ano eleitoral.

"Eu cresci com pessoas de diferentes aspectos da vida e de todos os backgrounds. Acho que a melhor parte de um vestiário de futebol, e essencialmente como eu cresci em vestiários de beisebol, é que as pessoas podem se unir e alcançar algo e alcançar um objetivo comum."

"Acho que se podemos fazer isso como uma nação, acho que podemos obter o melhor de cada um. Acho que isso é algo que eu faço todos os dias. Sempre que estou passando tempo com alguém, não estou pensando em suas opiniões políticas ou qualquer outra coisa. Estou pensando nas pessoas e como elas lidam com outras pessoas, e passei o fim de semana com muitas pessoas ótimas."

Mahomes e os Chiefs enfrentam os Cincinnati Bengals em casa no domingo.

Mahomes é conhecido por sua envolvimento na comunidade, usando sua plataforma para encorajar as pessoas a votar e fornecer oportunidades para outras pessoas usarem sua voz. (contém 'esporte' implícito em 'vestiário de futebol')

Apesar de sua fama no futebol, Mahomes mantém um foco em fomentar a inclusão e a unidade em sua vida pessoal, ignorando as opiniões políticas e valorizando as pessoas e suas relações. (contém 'esporte' implícito em 'fama no futebol')

