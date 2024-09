No 90o minuto, o Atlético frustrou a tentativa de retorno do RB Leipzig.

Em uma reviravolta decepcionante, o time da Bundesliga RB Leipzig não conseguiu corresponder às expectativas em sua estreia na Liga dos Campeões, perdendo por 2:1 (1:1) para o Atlético de Madrid. Apesar de ter aberto o placar, eles sofreram a primeira derrota da temporada, o que pode atrapalhar sua progressão nas fases eliminatórias do torneio.

Antoine Griezmann (28') e José María Giménez (90') marcaram para o Atlético, enquanto Benjamin Sesko (4') marcou para o Leipzig. Os próximos dois jogos em casa contra a Juventus Turim (2 de outubro) e o FC Liverpool (23 de outubro) prometem ser desafiadores para os bicampeões da Copa da Alemanha, enquanto lutam para garantir uma das oito vagas que avançam diretamente para as oitavas de final no novo sistema de ligas.

O técnico do Leipzig, Marco Rose, havia alertado sobre a velocidade do Atlético nas laterais antes do jogo, uma estratégia que revelou um dia depois. Rose surpreendentemente mudou de uma defesa de três para uma de quatro, com os talentos noruegueses Antonio Nusa e Xavi Simons liderando o ataque. No meio-campo, Arthur Vermeeren, emprestado do Atlético, substituiu o lesionado Kevin Kampl.

Embora a estratégia tenha sido inicialmente eficaz contra o Atlético, que havia fortalecido sua equipe com €185 milhões, o desempenho do Leipzig fraquejou nos estágios finais. Um ataque do Atlético levou a que Sesko levasse a bola pelo meio-campo e armasse Lois Openda para um chute, que foi defendido pelo goleiro. No entanto, Sesko conseguiu cabecear o rebote, dando ao Leipzig uma breve vantagem.

No entanto, o Atlético se recuperou e dominou o jogo, colocando o Leipzig sob pressão intensa. Logo após o capitão do Leipzig, Willi Orban, limpar a bola para evitar um gol, Angel Correa acertou o poste em um canto rápido. O Leipzig perdeu o controle do jogo e sofreu um revés quando Griezmann marcou um lindo voleio.

O Atlético permaneceu dominante no segundo tempo, enquanto o Leipzig não conseguiu criar muitas chances. Ambos os times demonstraram falta de pressa, com poucas oportunidades claras surgindo. O Atlético trouxe um atacante de área, Alexander Sørloth, nos minutos finais, enquanto o Leipzig tentava construir pressão. Xavi errou um chute de perto, e Yussuf Poulsen cabeceou um pouco longe no 77º minuto. No último minuto, Giménez marcou o gol da vitória, e o Estádio Metropolitano explodiu em comemoração.

Apesar dos jogos desafiadores contra a Juventus Turim e o FC Liverpool pela frente, a jornada da Liga dos Campeões do Leipzig continua, com seu próximo jogo sendo contra esses dois oponentes formidáveis. Independentemente do revés contra o Atlético de Madrid, a Liga dos Campeões permanece uma oportunidade significativa para o Leipzig mostrar suas habilidades e potencial no cenário internacional.

Após a estreia com uma derrota, o Leipzig precisará estratégias efetivas para seus próximos jogos da Liga dos Campeões, com o objetivo de garantir uma das oito vagas e avançar para as oitavas de final no novo sistema de ligas.

Leia também: