Níveis da equipa holandesa pontuação para 2-2 contra DFB-Elf, após vantagem inicial do Swift

Início Surpreendente e Empate Lutado: Despite Quick Dutch Goal, Netherlands and Germany Secure a Tie

Começando desajeitados, depois lutando com garra e terminando empatados: Após o gol mais rápido contra eles em meio século, a equipe nacional holandesa conseguiu garantir um ponto apesar de alguns revezes defensivos significativos. Jogando com alto risco defensivo e paixão imensa, a equipe de Julian Nagelsmann, incluindo destaques como Florian Wirtz e Jamal Musiala, lutou até um empate de 2:2 (2:1) em Amsterdã.

Deniz Undav (38º minuto) marcou seu primeiro gol pela seleção nacional, substituindo o lesionado Niclas Füllkrug, enquanto Joshua Kimmich (45+3) virou o jogo antes do intervalo. No entanto, Denzel Dumfries (50º minuto) empatou com outro gol holandês rápido, na frente de 50.109 espectadores no Johan Cruyff Arena.

Três dias após sua vitória por 5 a 0 sobre a Hungria, a Holanda provou ser um oponente muito mais difícil neste confronto de ponta da tabela no Grupo 3 da Liga das Nações. Apesar do empate, a equipe alemã permanece no topo da tabela e enfrentará a Bósnia-Herzegovina (11/10) e a Holanda (14/10) em outubro, potencialmente abrindo caminho para as quartas de final.

Nagelsmann pode ficar satisfeito com a reestreia da equipe após a Eurocopa em casa, apesar de não ter sido capaz de superar a equipe de Ronald Koeman. No entanto, a equipe exibiu uma admirável resiliência.

Reveses Iniciais para a Equipe Alemã

"Nosso objetivo é criar um momento inesquecível", havia declarado Nagelsmann. No entanto, a equipe enfrentou uma realidade bem diferente com o teto do estádio fechado devido às más condições climáticas. A equipe holandesa pegou a defesa alemã de surpresa nos primeiros 99 segundos, com Ryan Gravenberch armando para Tijjani Reijnders marcar o gol. Este foi o gol mais rápido sofrido pela equipe alemã em meio século, com Johan Neeskens marcando ainda mais rápido na final da Copa do Mundo de 1974 contra a Holanda.

Nagelsmann havia alertado sobre o jogo de contra-ataque da Holanda antes do jogo, mas sua equipe lutou para contê-lo. A defesa alemã vacilou, com Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah recebendo cartões amarelos nos primeiros 25 minutos. Robert Andrich e Pascal Groß também lutaram para controlar o meio-campo.

Apesar da estratégia arriscada, a equipe alemã conseguiu evitar um desastre maior. Denzel Dumfries poderia ter ampliado a vantagem com um cabeceio (15º minuto), enquanto Xavi Simons perdeu uma chance de marcar contra seu ex-clube (21º minuto). Nagelsmann e seu assistente Sandro Wagner foram forçados a encontrar soluções do banco de reservas.

Sob o comando do ex-técnico Hansi Flick, a equipe alemã poderia ter desmoronado após um desempenho tão fraco no ano passado. No entanto, a equipe demonstrou significativo crescimento sob Nagelsmann após a bem-sucedida Eurocopa em casa, em grande parte graças às contribuições de Jamal Musiala e Florian Wirtz, que novamente provaram seu valor neste jogo de alta pressão.

A Holanda também fez sua parte. Musiala interceptou um passe fraco de seu ex-companheiro de Bayern Munich Matthijs de Ligt. A bola foi enviada para Wirtz via Havertz e Undav, mas Verbruggen conseguiu defender o chute de Wirtz, apenas para ser driblado pelo seguimento de Undav.

Para o jogador do Stuttgart Undav, que havia substituído o lesionado Füllkrug, foi seu primeiro gol em sua quarta partida internacional. Mas ele não havia terminado ainda. Após Andrich mover a bola para a esquerda, a defesa holandesa perdeu a consistência novamente. Raum cruzou a bola para Undav, que armou para Kimmich marcar seu sétimo gol internacional e seu primeiro como capitão.

A vantagem da Alemanha foi breve e sortuda. Nagelsmann trouxe Waldemar Anton para Tah, mas a segurança não voltou. Especialmente Brobbey causou problemas para os alemães. O forte atacante do Ajax armou para Dumfries marcar o gol após uma rápida virada contra Schlotterbeck. Havertz teve uma chance de ouro para recuperar a liderança, mas, como contra a Hungria, o atacante do Arsenal faltou com a pontaria (52º). Raum também perdeu uma grande chance com sua cabeçada (71º).

Ambas as equipes jogaram agressivamente e ficou físico. No entanto, a equipe de Nagelsmann conseguiu se manter firme e garantir o ponto com grande esforço.

Apesar do revés inicial devido a um gol holandês rápido, o torneio da Liga das Nações proporcionou uma oportunidade para a equipe alemã demonstrar sua resiliência. Nagelsmann, reconhecendo as habilidades de contra-ataque da Holanda, tentou encontrar estratégias para contê-las, apesar de algumas dificuldades defensivas iniciais.

