Destaques da história

Nishikori e Osaka apurados para as meias-finais do US Open

Nishikori e Osaka passam às meias-finais

Nishikori vai defrontar Djokovic em Nova Iorque

Osaka vai enfrentar a americana Keys

Osaka estabeleceu um marco pessoal ao garantir a sua primeira meia-final de um Grand Slam e trouxe algum orgulho à sua nação ao tornar-se a primeira japonesa a chegar à final de um torneio de Slam em duas décadas.

No final, ela facilitou as coisas, batendo a ucraniana Lesia Tsurenko em menos de uma hora, por 6-1 e 6-1.

LER: Djokovic passa à 11ª semifinal do US Open

O seu compatriota Nishikori teve mais dificuldades no seu encontro com Maric Cilic, precisando de cinco sets para derrotar o croata, 2-6 6-4 7-6 4-6 6-4.

"É sempre uma batalha com Marin", disse ele depois de garantir a sua terceira semifinal do US Open. "Foi um excelente ténis hoje".

A partida foi uma recauchutagem da final do US Open de 2014, mas com resultados mais felizes para o japonês, que sofreu uma ausência forçada por lesão nos últimos quatro meses de 2017, depois de sofrer uma lesão no pulso na preparação para o US Open de 2017.

LEIA: Serena Williams derrota Pliskova para chegar às semifinais do US Open

'Passando mal por dentro'

Osaka superou os nervos em sua aparição nas quartas de final para ter um desempenho seguro, perdendo apenas alguns pontos em seu saque. No final, o seu domínio reflectiu-se no resultado unilateral.

"Significa muito", disse ela. "Estava a passar-me por dentro. Todo o meu corpo estava a tremer, mas fiquei muito contente por ter conseguido jogar bem hoje."

Na quinta-feira, a californiana vai defrontar Madison Keys, depois de a americana ter eliminado a espanhola Carla Suarez Navarro nos outros quartos de final femininos do dia, também em sets directos, por 6-4 e 6-3.

A californiana perdeu apenas um set até agora na edição de 2018 do US slam, para Aleksandra Krunic na terceira ronda, e tem uma vantagem de 2-0 contra a sua próxima adversária japonesa.

"Quebrar em ambos os sets, tendo jogos sólidos, foi muito importante esta noite", disse Keys na entrevista após o jogo no court.

A compatriota de Keys, Serena Williams, vai defrontar Anastajia Sevastova na outra meia-final de quinta-feira, com a hexacampeã a tentar igualar o recorde de todos os tempos de Margaret Court de 24 vitórias em grandes torneios - apenas um ano depois de dar à luz o seu primeiro filho.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com