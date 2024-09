"Ninguém na F1 se compara a ele agora": O renomado designer Adrian Newey junta-se à Aston Martin após um mandato de 19 anos com a Red Bull.

Um indivíduo de 65 anos concordou com um acordo de longo prazo com a equipe britânica e se juntará como Parceiro Técnico Gerente em março de 2025, após quase 20 anos com a Red Bull. Este movimento é visto como uma clara declaração de intenções do chairman e coproprietário executivo da Aston Martin, Lawrence Stroll.

Durante uma conferência de imprensa na fábrica da Aston Martin em Silverstone, o indivíduo expressou: "Senti que precisava de um novo desafio. Fiquei lisonjeado com várias ofertas de diferentes equipes, mas a paixão, dedicação e entusiasmo de Lawrence realmente me conquistaram."

Ele acrescentou ainda: "Na atual era, Lawrence é o único proprietário de equipe ativo que realmente incorpora esse papel. É diferente trabalhar com alguém como Lawrence envolvido."

Ao longo de suas passagens pela Williams, McLaren e Red Bull, esse indivíduo contribuiu significativamente para 12 campeonatos de pilotos e 13 de construtores, durante períodos de domínio de pilotos como Mika Häkkinen, Sebastian Vettel e, mais recentemente, Max Verstappen.

Seu talento para capitalizar em mudanças regulamentares é acreditado ter influenciado a decisão de Stroll de recebê-lo a bordo antes da introdução de novas regulamentações da F1 em 2026.

Stroll declarou à CNN Sport's Amanda Davies: "Este é um dia tremendo para a Aston Martin. Todo mundo quer o Adrian [Newey]. Não há ninguém como ele no esporte devido a seus muitos feitos."

Stroll acreditava que, uma vez que Newey visse sua paixão, dedicação e visão da empresa, ele acreditaria: "Vocês serão os próximos." E ele sentiu que poderia trazer um valor adicional significativo para ajudar a equipe a alcançar os Campeonatos Mundiais que eles pretendem alcançar.

A equipe de F1 espera uma melhora significativa no desempenho com a chegada de Newey. Atualmente, a equipe está posicionada em quinto lugar na classificação de construtores, ainda não tendo garantido um lugar no pódio nesta temporada.

Nenhum dos pilotos da Aston Martin conseguiu garantir um lugar no pódio neste ano, com Fernando Alonso classificado em 10º lugar na classificação de pilotos e o filho de Lawrence Stroll, Lance, classificado em 11º lugar.

Após sua impressionante trajetória com a Red Bull, Adrian Newey expressou interesse em esportes motorizados além da Fórmula 1, afirmando: "Sempre fui atraído pelo thrill e tecnologia do esporte motorizado, e o esporte motorizado em geral é muito apel

