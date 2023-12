Nikola Jokic foi nomeado MVP da NBA pela segunda época consecutiva

O sérvio de 27 anos - que foi a 41ª escolha do draft de 2014 - foi nomeado para o All-Star pela quarta época consecutiva, depois de mais um ano dominante na posição de pivô. O sérvio, de 27 anos, foi nomeado All-Star pela quarta época consecutiva, depois de mais um ano dominante na posição de pivot.

Jokic é o 15.º jogador a ganhar o MVP várias vezes e o segundo a ganhar dois prémios consecutivos, depois de Antetokounmpo em 2018-19 e 2019-20.

Jokic aceitou o prémio enquanto estava no seu estábulo de cavalos na Sérvia.

Quando questionado por Ernie Johnson, da TNT, depois de ganhar o prémio, se alguma vez se considerou um tiro no escuro, Jokic concordou, acrescentando: "Não havia maneira de vir para a NBA e jogar basquetebol a partir desta cidade, deste estábulo, basicamente, e agora estou a jogar basquetebol na melhor liga do mundo e a jogar a um nível elevado."

Quando era jovem, Jokic disse que "não pensava em jogar basquetebol, nem sequer vou mentir".

"Eu estava aqui no estábulo", disse ele. "Estava a limpar as caixas. Estava a limpar os cavalos. Naquela idade, não pensava em basquetebol de todo".

Jokic melhorou o seu jogo geral desde a época em que ganhou o prémio de MVP no ano passado, com uma média de 27,1 pontos, 13,8 ressaltos e 7,9 assistências em 74 jogos da época regular deste ano. No ano passado, ele teve uma média de 26,4 pontos, 10,8 rebotes e 8,3 assistências por jogo.

Durante a temporada regular, Jokic se tornou o primeiro jogador na história da NBA com 2.000 pontos, 1.000 rebotes e 500 assistências em uma única temporada.

Ele também acumulou 19 triplos-duplos na temporada regular, o que significa que ele tem 76 em sua carreira, atrás apenas de Wilt Chamberlain (78) entre os pivôs.

"Ver Nikola transformar-se num dos poucos MVPs consecutivos que esta liga já viu foi verdadeiramente incrível", disse o presidente de operações de basquetebol dos Denver Nuggets, Tim Connelly. "É indicativo de quem Nikola é como pessoa e como jogador de basquetebol - trabalhador, extremamente motivado e dedicado a melhorar a si próprio e a todos os seus colegas de equipa de todas as formas possíveis."

O Nuggets enfrentou o Warriors nos playoffs

O Nuggets de Jokic ficou extremamente desfalcado nesta temporada. O armador Jamal Murray perdeu o ano inteiro devido a uma rutura do ligamento cruzado anterior, enquanto Michael Porter Jr. jogou apenas nove partidas devido a uma lesão nas costas.

No entanto, apesar de todas as adversidades, Jokic conseguiu arrastar o Denver para os playoffs, terminando como sexto classificado da Conferência Oeste.

Isso valeu aos Nuggets um confronto com os Golden State Warriors, onde acabariam por perder em cinco jogos na série a melhor de sete jogos.

Na série, Jokic registou uma média de 31,0 pontos, 13,2 ressaltos, 5,8 assistências, 1,6 roubos de bola e um bloco por jogo, com 57,5% de aproveitamento dos lançamentos de campo, mantendo os Nuggets praticamente sozinhos na maioria dos jogos.

Os cinco jogos incluíram algumas batalhas ferozes com o pivô dos Warriors, Draymond Green - amplamente considerado um dos melhores jogadores defensivos da NBA.

Depois de os Warriors terem conquistado a vitória no jogo 5, Jokic e Green abraçaram-se a meio campo e trocaram algumas palavras, que Green explicou na conferência de imprensa após o jogo.

"Disse-lhe obrigado por me ter tornado melhor. É uma honra e um prazer jogar com alguém tão habilidoso. Normalmente, quando temos tipos tão talentosos e habilidosos, eles são moles. E ele está muito, muito longe de ser mole. É um jogador absolutamente incrível", disse Green.

Fonte: edition.cnn.com