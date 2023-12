Nikola Jokić dá espetáculo enquanto o Denver Nuggets avança para as finais da Conferência Oeste

Numa série que muitos previram que iria conter o eventual vencedor da Conferência Oeste, apenas uma equipa apareceu no jogo decisivo - foram os Nuggets, que encerraram a série com 4-2.

Jokić destacou-se mais uma vez e continuou a sua incrível série de playoffs - somando 32 pontos, 12 assistências e 10 ressaltos - num desempenho impressionante.

"The Joker" deu o tom desde o início e incendiou os Suns no primeiro quarto. O duas vezes MVP marcou ou deu assistência em 26 pontos nos primeiros 12 minutos - os Suns tinham apenas 26 pontos como equipa.

Os Nuggets assumiram uma vantagem de 44-26 após o primeiro e nunca olharam para trás.

Jokić controlou o jogo com o seu triplo-duplo e, com Jamal Murray e Kentavious Caldwell-Pope a contribuírem com mais de 20 pontos cada, os Nuggets facilitaram o seu caminho para a vitória.

O resultado, e particularmente o desempenho, será uma preocupação para os fãs do Suns, pois muitos sentirão que é uma repetição da horrível exibição do Jogo 7 de Phoenix no ano passado.

Em 2022, foi o Dallas Mavericks que arrasou o Suns com uma vitória por 123 a 90 em um empate crucial nos playoffs, e mais uma vez o Suns não conseguiu produzir em um jogo de vencer ou ir para casa.

Devin Booker teve dificuldades com o seu remate e só conseguiu somar 12 pontos nos 36 minutos que esteve em campo. Kevin Durant também esteve longe do seu melhor, numa noite dececionante para a equipa do Suns.

"Foi uma sensação má", disse Durant aos jornalistas após o jogo. "Foi embaraçoso. Eles vieram e nos pegaram na boca e não conseguimos nos recuperar."

Cameron Payne, que surpreendentemente liderou os Suns em pontuação, também disse aos repórteres: "Gostava que tivesse sido pelo menos mais renhido. Claro que quero ganhar, mas isto não me parece nada bom".

O treinador do Denver, Michael Malone, elogiou a equipa após a vitória na série.

"Quando defendemos, quando recuperamos, quando corremos, quando partilhamos a bola, todos acreditamos que somos a melhor equipa da NBA", disse aos jornalistas após o jogo.

Nos playoffs, o Boston Celtics conquistou a vitória no Jogo 6 contra o Philadelphia 76ers, apesar de não ter a vantagem de jogar em casa.

Os Celtics venceram por 95-86 e garantiram o regresso da série a Boston para o Jogo 7, numa brilhante prestação da equipa na estrada.

O jogo decisivo da série deverá ser um confronto incrível, com ambas as equipas a tentarem corrigir alguns erros de anos anteriores, e parece que os Sixers estão à altura do desafio.

"Se eu tiver de ir para a guerra na estrada, no jogo 7 em Boston, gostaria de ir com este grupo", disse Tyrese Maxey, dos Sixers, aos jornalistas. "Sei que temos alguns lutadores, sei que temos alguns rapazes resistentes. Estou pronto para começar".

O jogo 7 terá lugar no domingo, a uma hora não confirmada, enquanto se aguarda o resultado do jogo 6 da série entre os Los Angeles Lakers e os Golden State Warriors.

