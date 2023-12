Destaques da história

Nico Rosberg: O campeão do mundo retira-se para surpreender a Fórmula 1

Nico Rosberg retira-se da Fórmula 1

O alemão foi coroado campeão mundial no passado fim de semana

O alemão de 31 anos selou o seu primeiro título de F1 após uma emocionante corrida final da temporada de 2016 em Abu Dhabi, no domingo, superando o companheiro de equipa da Mercedes, Lewis Hamilton.

"Escalei a minha montanha, estou no pico, por isso sinto-me bem", escreveu na sua página do Facebook.

Rosberg, filho do finlandês Keke, campeão do mundo em 1982, começou a correr na F1 com a Williams em 2006 e juntou-se à Mercedes em 2010.

Conquistou 23 vitórias na carreira e terminou no pódio 57 vezes em 206 corridas. O seu recorde coloca-o em 12º lugar na lista de pilotos de todos os tempos, a par do brasileiro Nelson Piquet.

'Níveis de motivação'

Ele venceu Hamilton e conquistou o título por cinco pontos, depois de uma temporada que ele descreveu como "muito difícil".

"Desde há 25 anos que estou nas corridas, o meu sonho, a minha 'única coisa' é tornar-me campeão do mundo de Fórmula 1", escreveu.

"Através do trabalho árduo, da dor, dos sacrifícios, este tem sido o meu objetivo. E agora consegui-o.

"A minha emoção mais forte neste momento é a profunda gratidão a todos os que me apoiaram para tornar este sonho realidade."

A rivalidade com Hamilton, amigo de infância do karting, foi controversa e por vezes mal-humorada, culminando na última corrida, quando o britânico foi acusado de desafiar as ordens da equipa ao conduzir devagar para permitir que outros passassem Rosberg e lhe negassem o título.

Rosberg tinha terminado em segundo lugar atrás de Hamilton no campeonato de pilotos nos dois anos anteriores, mas os problemas de fiabilidade com o Mercedes do inglês deram ao seu colega a vantagem nesta época.

"Depois das desilusões dos últimos dois anos, esforcei-me ao máximo em todas as áreas, o que aumentou a minha motivação para níveis nunca antes experimentados", afirmou Rosberg, cuja primeira vitória na F1 ocorreu na China em 2012.

"E, claro, isso também teve um impacto naqueles que amo - foi um esforço familiar de sacrifício, colocando tudo por trás do nosso objetivo. Não consigo encontrar palavras suficientes para agradecer à minha mulher Vivian; ela tem sido incrível."

'Conquista mais orgulhosa'

Rosberg disse que vinha pensando em se aposentar desde que venceu o Grande Prêmio do Japão em Suzuka, em outubro, e foi para a final de Abu Dhabi sabendo que poderia ser sua última corrida.

"Esse sentimento clareou a minha cabeça antes da largada", disse ele. "Eu queria aproveitar cada parte da experiência, sabendo que poderia ser a última vez... e então as luzes se apagaram e eu tive as 55 voltas mais intensas da minha vida."

Rosberg, que é o primeiro campeão de F1 a retirar-se desde o francês Alain Prost em 1993, tomou a sua decisão na segunda-feira.

"A única coisa que torna esta decisão de alguma forma difícil para mim é o facto de estar a colocar a minha família numa situação difícil", disse. "Mas o Toto [chefe da Mercedes, Toto Wolff] compreendeu", disse.

"O meu maior orgulho nas corridas será sempre ter ganho o campeonato do mundo com esta incrível equipa, a Silver Arrows".

Wolff disse em um comunicado: "Esta é uma decisão corajosa de Nico e uma prova da força do seu carácter".

Rosberg acrescentou no Facebook Live, pouco depois de anunciar a sua decisão: "Tenho 1000% de certeza que vou ser feliz com esta nova direção".

A Mercedes ainda não anunciou o substituto de Rosberg para 2017.

Fonte: edition.cnn.com