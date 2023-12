Nick Kyrgios testa positivo para a Covid-19 antes do Open da Austrália

O jogador de 26 anos acrescentou que se sente "saudável neste momento, sem sintomas", depois de ter confirmado o resultado no Instagram e de se ter retirado do torneio Sydney Tennis Classic na segunda-feira. O Open da Austrália tem início previsto para 17 de janeiro.

"Só quero ser aberto e transparente com todos, a razão pela qual tive de desistir de Sydney é porque testei positivo para Covid", disse Kyrgios no Instagram.

"Desejo a todos o melhor e que se mantenham seguros onde puderem. Se tudo correr bem, vejo-vos a todos no Open da Austrália", acrescentou Kyrgios.

Na semana passada, Kyrgios retirou-se do evento Melbourne Summer Set depois de sofrer de uma doença que estava a afetar a sua asma.

Na altura, testou negativo para a Covid-19, mas o resultado positivo significa que Kyrgios, que chegou aos quartos de final do Open da Austrália em 2015, não joga um jogo de ténis competitivo desde a sua derrota em sets directos contra Stefanos Tsitsipas, em setembro.

Na sexta-feira, Kyrgios criticou o tratamento "muito mau" de Novak Djokovic, que tinha sido impedido de entrar na Austrália depois de o seu visto ter sido revogado.

No entanto, um juiz decidiu na segunda-feira que Djokovic, que não está vacinado, deve ser autorizado a defender o seu título do Open da Austrália, depois de anular a decisão do governo de cancelar o seu visto.

No entanto, o ministro australiano da Imigração, Alex Hawke, ainda tem o poder de cancelar o visto de Novak Djokovic para jogar o primeiro Grand Slam da temporada de ténis, que se realiza em Melbourne.

"Eu acredito definitivamente em tomar medidas, vacinei-me por causa dos outros e pela saúde da minha mãe, mas a forma como estamos a lidar com a situação do Novak é má, muito má", escreveu Kyrgios no Twitter na sexta-feira.

"Como esses memes, manchetes, este é um dos nossos grandes campeões, mas no final do dia, ele é humano. Façam melhor".

