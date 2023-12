Nick Kyrgios, quarto finalista de Wimbledon, foi convocado para comparecer em tribunal por alegadamente ter agredido a sua ex-namorada: Relatórios dos media australianos

A estrela do ténis Nick Kyrgios deverá ir a tribunal no próximo mês na capital australiana, Camberra, depois de alegadamente ter agredido a sua antiga namorada no final do ano passado, de acordo com a imprensa australiana.