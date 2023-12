Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis estão a conquistar o Open da Austrália

Se alguém o corrigisse e dissesse que o barulho vinha de um jogo de ténis de singulares no Open da Austrália, poderia ter pensado que talvez Ashleigh Barty ou Rafa Nadal estivessem a jogar.

Na verdade, a raquete vinha de um jogo de pares masculinos dos quartos de final do Open da Austrália. O ato principal? O "Special K", também conhecido como Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis.

A dupla australiana de wildcards levou os fãs ao delírio ao longo da sua improvável viagem até às meias-finais do seu Grand Slam caseiro, culminando com uma estrondosa vitória nos quartos de final por 7-5 3-6 6-3 sobre Tim Puetz e Michael Venus numa Kia Arena lotada na terça-feira.

Hype men para o público, pancadinhas no peito, actos de homenagem a Cristiano Ronaldo - destacar apenas o ténis não faria justiça ao espetáculo que a dupla australiana proporcionou.

É provável que as duplas ocupem um lugar incómodo no mundo do ténis - com os eventos de singulares a terem sempre precedência, tanto em termos de prémios monetários como de cobertura - o que torna ainda mais impressionante a atenção e a adulação que a dupla está a receber.

No entanto, para Kyrgios e Kokkinakis, a sua relação com o público é simbiótica e constitui o cerne da sua motivação para atuar.

"Este Open da Austrália, honestamente, para nós, é mais sobre as pessoas - jogar para elas é mais importante do que o nosso sucesso de pares, disse Kyrgios.

"Não traçámos quaisquer objectivos para este ano em matéria de pares, apenas quero jogar e dar um espetáculo ao povo australiano e ao Open da Austrália e tentar realmente fazer crescer o desporto do ténis.

"É por isso que estou a jogar e sei que o Thanasi está a gostar - esta é a maior diversão que alguma vez tivemos em campo.

"Para nós, a emoção é honestamente andar no campo. Isto parece estúpido, mas preocupamo-nos com o que acontece depois no jogo", acrescentou Kokkinakis.

"Ver o apoio que temos e o público a enlouquecer sempre que entramos em campo e o quanto estão a gostar, isso dá-nos ânimo e motiva-nos a fazer melhor por eles."

Lágrimas e aplausos

Um exemplo perfeito da ligação da dupla com o público de Melbourne - bem como da personalidade enigmática de Kyrgios - surgiu logo no início do primeiro set dos quartos de final, quando o jogador de 26 anos atirou ferozmente uma bola morta de retorno para o público depois de um saque falhado.

A bola atingiu uma criança, levando-a às lágrimas, com um Kyrgios mortificado a tapar a boca em choque.

Depois de uma breve conversa com Kokkinakis, Kyrgios dirigiu-se à bancada para entregar um pedido de desculpas ao rapaz que, apesar de ainda estar com os olhos marejados, tinha agora um sorriso, uma raquete nova e uma história fantástica para partilhar na escola.

Os aplausos calorosos que se seguiram foram uma resposta que o muitas vezes apelidado de "menino mau do ténis" nem sempre recebeu.

As palhaçadas em court têm por vezes prejudicado uma carreira sem dúvida talentosa - uma imaturidade que ele admite - com Kyrgios a dizer à CNN no ano passado que tinha uma relação de "amor-ódio" com o desporto.

No entanto, esta série de duplas parece ter animado Kyrgios e não há dúvida de qual é o lado do "amor-ódio" do público deste ano - especialmente a multidão de jovens fãs que se aglomeraram nos jogos da dupla em Melbourne Park.

"Não há como evitar, eu e o Thanasi somos definitivamente modelos para os jovens na Austrália, atraímos obviamente esse público", disse Kyrgios.

"Sei que, ao longo dos anos, não tenho sido o melhor modelo, mas estava a aprender a lidar com tudo e penso que agora, aos 26 anos, amadureci e apercebi-me definitivamente de que muitos jovens e pessoas - mesmo as que têm pouca confiança - olham para nós quando vamos para o campo.

"Não somos pessoas especiais, somos seres humanos normais que se podem ver a passear na Austrália... Acho que somos simplesmente identificáveis, e isso é o melhor de tudo."

Identificáveis

Para Krygios, de 26 anos, a diferença é a palavra-chave para o seu lugar no desporto.

"O ténis sempre teve personalidades, já o disse antes, mas acho que eles tiveram dificuldade em compreender que existem diferentes formas de o fazer.

"Temos o Roger Federer e esses tipos que são atletas únicos - eu não posso ser assim, nós não somos assim, tem de haver pessoas que sejam um pouco mais identificáveis."

Abilidade à parte, Krygios e Kokkinakis estão a dar um espetáculo único no Open da Austrália - pensem só nos amantes da paz e do sossego de Melbourne, caso cheguem até ao fim.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com