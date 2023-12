Nick Kyrgios diz sentir-se "composto" e "maduro" ao vencer Brandon Nakashima para atingir os quartos de final de Wimbledon

Foi uma atuação muito mais moderada de Kyrgios no Centre Court, em comparação com o seu jogo impetuoso contra Stefanos Tsitsipas no sábado, e o australiano admitiu que estava longe do seu melhor quando triunfou por 4-6 6-4 7-6 (7-2) 3-6 6-2.

Só quando fez um voleio de forehand no seu primeiro match point no quinto set é que Kyrgios mostrou verdadeiros sinais de emoção - olhando para o público e rugindo de alegria.

A vitória também foi muito disputada, uma vez que o jogador de 27 anos parecia estar a lutar com um problema no ombro durante todo o jogo e precisou de tratamento do fisioterapeuta aos 3-2 no terceiro set.

"Preciso de um copo de vinho de certeza esta noite", admitiu na sua entrevista no court após o jogo.

O próximo adversário de Kyrgios é o chileno Cristian Garin, que se tornou o primeiro homem no torneio deste ano a recuperar de dois sets de desvantagem ao derrotar o australiano Alex de Minaur.

Kyrgios chegou aos quartos de final do seu primeiro Grand Slam em sete anos e continua invicto em todos os seus encontros de cinco sets em Wimbledon.

"Hoje, estava quase a sorrir e a rir para mim mesmo do outro lado, sabendo que estava envolvido numa batalha absoluta", disse aos jornalistas. "No passado, não era capaz de desfrutar disso... Quase que estava a gostar da competitividade (hoje)".

O americano Nakashima, a disputar o seu primeiro jogo da quarta ronda de um Grand Slam, conquistou o primeiro set com o primeiro break point do encontro, mas Kyrgios, apesar de ter agarrado várias vezes o ombro, ripostou com um break no início do segundo.

O serviço provou ser a melhor arma de Kyrgios, com um ás a atingir 137 quilómetros por hora, quando este venceu o set e empatou o encontro.

Houve poucas oportunidades para qualquer um dos jogadores quebrar no terceiro set, mas Kyrgios ganhou a vantagem no tie break, batendo um forehand cruzado fora do alcance de Nakashima para passar à frente na partida.

O jovem de 20 anos, no entanto, estava longe de terminar e quebrou para uma vantagem de 4-3 no quarto set. O que se seguiu foi uma estranha passagem de jogo em que Kyrgios parecia estar a desperdiçar o resto do set com serviços lentos e golpes de terra sem brilho.

"Foi uma tática completamente errada", explicou mais tarde. "Deitei fora aquele jogo de serviço. Eu sabia que ele estava num ritmo, que estava a começar a ficar por cima de mim e só queria despistá-lo um pouco."

Isto significou que o encontro foi para a decisão, mas Kyrgios produziu alguns dos seus melhores ténis enquanto Nakashima se desvanecia.

Uma dupla quebra de serviço lançou as bases para a vitória, e Kyrgios terminou o encontro com 35 ases - elevando o seu registo no torneio para 103 - e 79 winners

Kyrgios vai agora disputar os seus segundos quartos de final de Wimbledon e os primeiros desde 2014; nessa altura, derrotou Rafael Nadal na quarta ronda quando era um estreante de 19 anos.

O seu desempenho na segunda-feira pode não ter tido a mesma energia contagiante e pulsante da sua vitória contra Nadal, mas foi uma vitória corajosa, mesmo assim.

"Não foi nem de perto o meu melhor desempenho, mas estou muito feliz por ter passado", disse Kyrgios. "Lutei muito hoje".

A controvérsia tem acompanhado Kyrgios ao longo da sua carreira de tenista e a edição deste ano de Wimbledon não foi exceção.

Foi multado em 4.000 dólares por uma obscenidade verbal no seu jogo contra Tsitsipas, a juntar aos 10.000 dólares que lhe foram aplicados por conduta anti-desportiva depois de cuspir num adepto que disse estar a desrespeitá-lo durante o seu jogo da primeira ronda contra Paul Jubb.

Mas Kyrgios reconheceu que é um jogador e uma pessoa diferente daquele que enfrentou Nadal há oito anos, como evidenciado pela calma exterior que demonstrou na segunda-feira.

No início deste ano, revelou as batalhas com problemas de saúde mental com que lidou durante a sua carreira, contando as suas lutas contra o abuso de drogas e álcool, bem como a automutilação.

Na segunda-feira, pôde refletir brevemente sobre o que descreveu como o seu percurso na "montanha russa".

"Houve uma altura em que tive de ser obrigado a sair de um bar às 4 da manhã para jogar contra o Nadal na segunda ronda", disse Kyrgios.

"O meu agente teve de vir tirar-me de um bar às 4 da manhã antes de jogar o meu encontro no Centre Court em Wimbledon.

"Percorri um longo caminho, isso é certo. Penso que se deve aos hábitos diários e às pessoas que me rodeiam... Agora, para me sentar aqui nos quartos de final de Wimbledon, sentindo-me bem, composto, maduro e tendo isso à minha volta, sou extremamente abençoado e sinto-me confortável na minha própria pele."

Contra Garin, um jogador três lugares abaixo dele na classificação mundial, mas com menos experiência nos maiores palcos do desporto, Kyrgios poderá chegar pela primeira vez à final de um Grand Slam.

Seria um momento importante para um jogador habituado a viver os altos e baixos de uma carreira de tenista profissional.

