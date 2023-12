NFL enfrenta intenso escrutínio sobre protocolos de concussão

A saga em torno do quarterback do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, que terminou com a sua ida para o hospital depois de ter sofrido uma concussão num incidente de aspeto assustador, levantou uma série de questões sobre a forma como são tratadas as lesões na cabeça.

Está atualmente em curso uma investigação sobre a forma como foi tratado o aparente traumatismo craniano de Tagovailoa, ao passo que o consultor de neurotraumatologia não afiliado que esteve envolvido na primeira avaliação da concussão do quarterback já não trabalha alegadamente para a Associação de Jogadores da Liga Nacional de Futebol Americano (NFLPA).

O médico-chefe da NFL, Dr. Allen Sills, disse ao correspondente médico-chefe da CNN, Dr. Sanjay Gupta, na sexta-feira, que "vamos fazer isso direito".

Tagovailoa vai perder o próximo jogo da equipa contra o New York Jets no domingo.

"É muito cedo para dar um prazo definitivo", disse o treinador do Dolphins, Mike McDaniel. "Posso dizer confortavelmente que ele estará fora para este jogo contra o Jets. Mas qualquer coisa além disso, novamente, estamos apenas focados em garantir que ele esteja com a saúde ideal e, em seguida, cruzar essa ponte, então é um pouco cedo para cronogramas definitivos além disso.

McDaniel acrescentou que Tagovailoa estava atualmente dentro das instalações da equipe e teve "alguns bons dias".

"Ele está apenas tentando seguir o procedimento e o protocolo adequados para se sentir 100%", disse McDaniel. "Eu sei que ele vai ser diligente com isso e se houver obviamente alguma coisa que lhe esteja a dar problemas em termos de luzes e essas coisas, vamos encerrar isso."

O início do escrutínio

Tudo começou no domingo, 25 de setembro, na vitória dos Dolphins sobre os Buffalo Bills por 21-19.

Tagovailoa foi eliminado do jogo por breves instantes no segundo quarto de jogo, depois de uma pancada do linebacker dos Bills, Matt Milano, ter forçado a parte de trás do capacete do QB dos Dolphins a bater na relva.

O quarterback de 24 anos levantou-se a cambalear e foi levado para os balneários para ser submetido a um exame de concussão. Milano foi assinalado por uma penalidade de "roughing the passer".

Os Dolphins anunciaram inicialmente que Tagovailoa era questionável para voltar ao jogo com uma lesão na cabeça, mas ele voltou ao campo no terceiro quarto e terminou o jogo com 186 jardas e um touchdown.

Tagovailoa disse aos repórteres após o jogo que caiu de costas antes de sua cabeça atingir o gramado, causando o travamento de suas costas e o consequente tropeço. Ele acrescentou que foi avaliado quanto a uma concussão, mas acabou sendo liberado.

McDaniel, o treinador principal dos Dolphins, aludiu a uma lesão nas costas após o jogo, dizendo que as costas de Tagovailoa ficaram "dobradas" numa jogada anterior, mas que a pancada "soltou-lhe as costas", fazendo com que as suas pernas ficassem trémulas. McDaniel acrescentou que Tagovailoa lhe disse que as suas costas pareciam "Gumby" - uma referência à clássica personagem de animação verde.

Quatro dias depois, Tagovailoa entrou em campo quando os Dolphins jogavam contra os Cincinnati Bengals no Thursday Night Football.

Tagovailoa foi atacado pelo defensive lineman Josh Tupou, dos Bengals, no segundo quarto, e ficou imóvel no campo durante vários minutos.

Toda a linha lateral dos Dolphins entrou em campo quando Tagovailoa foi colocado numa maca. Os adeptos dos Bengals presentes no Estádio Paycor, em Cincinnati, mostraram o seu respeito quando Tagovailoa foi levado para fora do campo.

O vídeo mostrava os antebraços de Tagovailoa flexionados e seus dedos contorcidos - um sinal que Gupta, um neurocirurgião, disse ser uma "resposta de esgrima" e pode estar ligado a uma lesão cerebral. Gupta perguntou a Sills, que também é neurocirurgião, se ele ficou preocupado depois de ver o vídeo.

"Bem, é claro que estou preocupado, assim como você, como neurocirurgião, e qualquer pessoa com uma lesão significativa e sinais neurológicos como esse", disse Sills.

"A preocupação imediata é ... garantir que no momento em que fazemos tudo o que podemos para fornecer os cuidados mais especializados e oportunos ... protegendo as vias aéreas, certificando-se de que não há uma lesão na coluna e assim por diante.

"Estou preocupado com essa lesão e com todas as lesões."

Tagovailoa foi liberado para retornar a Miami depois de visitar o hospital, e McDaniel disse aos repórteres na sexta-feira que seu quarterback estava em "bom estado de espírito".

Mas Chris Nowinski, que é cofundador e CEO da Concussion Legacy Foundation, disse à NFL que ela deve "fazer melhor".

"Isto é mais importante do que os protocolos", escreveu Nowinski no Twitter. "Uma concussão pode mudar uma vida. Para mim, é pessoal. Não podemos deixar que outras crianças cresçam sem os seus pais". A CNN ofereceu à NFL o direito de resposta ao tweet de Nowinski.

O wide receiver Adam Thielen, do Minnesota Vikings, disse que a liga tem o dever de "proteger" os quarterbacks quando eles são atingidos na cabeça.

"Obviamente, essas coisas têm de ser chamadas porque temos de proteger os nossos quarterbacks nesta liga", disse Thielen quando questionado sobre as pancadas no capacete do quarterback dos Vikings, Kirk Cousins. "Eles são enormes e muito importantes para o sucesso desta liga e para estas equipas, tendo um bom produto em campo. Temos de os proteger".

A NFL e a NFLPA divulgaram uma declaração conjunta dizendo que ambas as partes concordaram que são necessárias actualizações aos protocolos, em particular aos incidentes de "instabilidade motora grosseira".

Sills disse a Gupta que a revisão em curso inclui os jogadores, a NFL e a NFLPA, bem como treinadores, médicos e especialistas independentes.

"Vamos ser muito transparentes e muito abertos sobre o que aprendemos com isso e qual é exatamente a sequência dos acontecimentos", acrescentou Sills.

Gupta observou no domingo que Tagovailoa teve dificuldade para andar depois que seu capacete atingiu o gramado no jogo contra os Bills - um potencial sinal de "não ir", o que significa que um jogador não deve e não deve retornar ao campo.

Sills disse que essa "instabilidade motora grosseira" é um sinal de "não ir" se for determinada como sendo de causa neurológica.

A pancada do Bills ainda está sendo analisada, disse ele, e "é muito difícil julgar apenas pelo vídeo". Sills enfatizou que a decisão sobre se um jogador pode retornar a um jogo nunca é tomada por uma pessoa, mas sim por um grupo de médicos, incluindo um especialista neurológico independente.

No domingo, dois quarterbacks deixaram os jogos como resultado do protocolo de concussão: Tyrod Taylor, dos New York Giants, e Brian Hoyer, dos New England Patriots.

O treinador dos Baltimore Ravens, John Harbaugh, classificou os acontecimentos de "espantosos", enquanto o presidente da NFLPA, JC Tretter, disse estar "indignado" com o que aconteceu.

"Até termos um método objetivo e validado de diagnóstico de lesões cerebrais, temos de fazer tudo o que for possível, incluindo alterar os protocolos, para reduzir ainda mais o potencial de erro humano", afirmou JC Tretter numa declaração no Twitter.

"Uma falha no julgamento médico é uma falha dos protocolos quando se trata do bem-estar dos nossos jogadores."

O que é o protocolo de concussão da NFL?

Um jogador entra no protocolo de concussão se tiver recebido uma pancada na cabeça e apresentar ou comunicar sintomas ou sinais sugestivos de uma concussão ou de um stinger (uma lesão por pinça nervosa) ou se o treinador desportivo da equipa, o observador ATC da cabina, o médico da equipa, o árbitro do jogo, o treinador, o colega de equipa, o consultor de neurotrauma não afiliado (UNC) da linha lateral ou o UNC da cabina iniciarem o protocolo.

O jogador é removido para a linha lateral ou estabilizado no campo e é submetido a testes.

O médico da equipa e o UNC realizam um exame na linha lateral, que inclui a avaliação de aspectos como sinais "no-go" (perda de consciência, instabilidade motora grosseira, confusão, amnésia), historial do acontecimento, sinais/sintomas de concussão, análise de vídeo, bem como um exame neurológico específico, incluindo um exame da coluna cervical, avaliação da fala, observação da marcha e dos movimentos oculares e exame pupilar.

Se qualquer elemento dos testes for considerado positivo, inconclusivo ou suspeito de concussão, o jogador é escoltado até ao balneário para uma avaliação mais aprofundada, que inclui o NFL SCAT completo e um exame neurológico completo.

Em caso de anomalia, o jogador não é autorizado a voltar a jogar e permanece no balneário, onde é avaliado periodicamente pela equipa médica.

Todos os jogadores da NFL a quem é diagnosticada uma concussão têm de seguir um processo de cinco passos antes de serem autorizados a praticar ou a participar num jogo.

Porque é que as concussões são importantes na NFL?

As concussões e a sua prevenção tornaram-se uma questão importante nos últimos anos devido à sua ligação a doenças cerebrais numa fase posterior da vida.

Em 2017, um estudo publicado na revista médica JAMA (Journal of the American Medical Association) concluiu que a encefalopatia traumática crónica, conhecida como CTE, foi encontrada em 99% dos cérebros de jogadores da NFL falecidos que foram doados para investigação científica.

Esta doença cerebral neurodegenerativa pode ser encontrada em indivíduos que foram expostos a traumatismos cranianos repetidos. A doença é patologicamente marcada por uma acumulação de proteína tau anormal no cérebro, que pode desativar as vias neuronais e conduzir a uma variedade de sintomas clínicos. Estes incluem perda de memória, confusão, perturbação da capacidade de julgamento, agressão, depressão, ansiedade, problemas de controlo dos impulsos e, por vezes, comportamento suicida.

Só pode ser formalmente diagnosticada através de uma autópsia e a maioria dos casos, embora não todos, foi observada em veteranos ou em pessoas que praticaram desportos de contacto, em especial o futebol americano.

Um estudo de 2018 descobriu que a CTE pode começar cedo e sem quaisquer sinais de concussão. O Dr. Lee Goldstein, um dos autores do estudo publicado na revista Brain, e os seus colegas da Universidade de Boston avaliaram os cérebros de quatro atletas falecidos, com idades entre os 17 e os 18 anos. Os quatro tinham morrido entre um dia e quatro meses após terem sofrido algum tipo de lesão na cabeça relacionada com o desporto e tinham um historial de jogar futebol americano.

No início deste ano, o ex-jogador da NFL Demaryius Thomas morreu subitamente aos 33 anos de idade. Meses depois, a família de Thomas disse que ele estava a sofrer de CTE na fase 2 quando morreu.

Também nos últimos anos, Vincent Jackson, que morreu aos 38 anos, e Phillip Adams - que matou seis pessoas antes de se suicidar - foram ambos diagnosticados postumamente com CTE.

Um estudo realizado em 2021 concluiu também que os jogadores da NFL têm quatro vezes mais probabilidades de morrer de esclerose lateral amiotrófica (ELA), também conhecida como doença de Lou Gehrig, do que o público em geral.

A ELA é uma doença neurodegenerativa com maior probabilidade de ser diagnosticada em homens brancos mais velhos. As causas profundas ainda são desconhecidas e a maioria dos casos é considerada esporádica.

Os investigadores levantaram a hipótese de uma relação entre o traumatismo craniano e a ELA devido a uma ligação semelhante detectada entre o futebol e a doença neurodegenerativa CTE. Investigações anteriores referiram que a CTE e a ELA podem ter alguns impactos semelhantes no cérebro.

Jamie Gumbrecht, David Close e Homero de la Fuente, da CNN, contribuíram para este relatório.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com