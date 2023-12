New York Giants e Green Bay Packers defrontam-se em Londres

Os New York Giants e os Green Bay Packers encontram-se no Estádio do Tottenham Hotspur para a batalha internacional da Semana 5. Cada equipa tem um registo de 3-1. Isto significa que, pela primeira vez em 32 competições disputadas, um jogo em Londres apresenta duas equipas com registos vencedores.

Esta será também a primeira vez que os Packers jogam em Londres, o que os torna a 32ª equipa a fazê-lo. Historicamente, os Giants têm jogado bem fora dos Estados Unidos.

A equipa participou no primeiro jogo da época regular em Londres, em 2007, e é uma das quatro equipas que têm várias vitórias e nenhuma derrota em Londres.

Durante quatro semanas, os Giants tiveram um sucesso surpreendente com o novo treinador Brian Daboll. Como acontece com qualquer mudança importante numa equipa, é de esperar um período de adaptação, mas desde a primeira semana, Daboll provou a sua capacidade de levar esta equipa dos Giants à vitória.

Dito isto, a equipa tem tido um calendário bastante leve até agora, com exceção da estreia da época contra os Tennessee Titans.

Os Giants venceram facilmente os Carolina Panthers e os Chicago Bears e perderam a sua única derrota da época para os Cowboys, sem Dak Prescott, num jogo repleto de erros e oportunidades de golo perdidas.

Os Packers entram na semana 5 depois de quase perderem para os New England Patriots e para o seu quarterback Bailey Zappe, o terceiro suplente.

O Patriots levou o Packers até a prorrogação, quando Rodgers liderou uma campanha de 77 jardas, finalizada com um gol de campo de 31 jardas de Mason Crosby para selar a vitória.

O Packers saiu com a vitória, mas esteve muito perto do que teria sido uma derrota incrivelmente dececionante. O novato QB inexperiente dos Patriots provou ser muito mais difícil de vencer, enquanto Rodgers teve uma primeira metade desanimadora e mais uma vez teve um desempenho abaixo da sua média típica.

Uma vitória para Green Bay exigirá um desempenho de jogo completo de Rodgers. Os Giants tentarão pressionar o jogador, que já recebeu quatro vezes o prêmio de MVP, o máximo possível.

Ele tem a pior diferença da liga em termos de passer rating quando joga sem pressão (108,4) e sob pressão (28,6). O New York tem a capacidade de explorar essa fraqueza, tendo feito blitz em 41,9% dos dropbacks (segundo maior na NFL) e gerado pressão em 29% dos dropbacks do QB (12º na liga).

Para os Giants, uma vitória faria o pêndulo oscilar mais para "candidato" do que para "pretendente".

Os Giants tiveram muitas dificuldades na última década e não tiveram uma temporada vitoriosa desde 2016. Esta nova equipa, sob o comando de Daboll, é a primeira prova de sucesso que os adeptos dos Giants têm desde há algum tempo. A forma como competirem esta semana dará mais informações sobre se esta equipa tem realmente potencial para a pós-temporada.

Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills

O quarterback novato do Pittsburgh Steelers (1-3), Kenny Pickett, faz sua primeira partida na carreira no domingo contra o pesado Buffalo Bills (3-1). O Bills também não vai pegar leve com Pickett.

No início da semana 5, o Buffalo lidera a liga na defesa de passes, permitindo o menor número de jardas e o segundo menor número de touchdowns pelo ar.

Quem foi o último quarterback estreante a derrotar uma equipa com a melhor defesa de passes da liga? De acordo com o NFL Research, Ben Roethlisberger, do Steelers, em 2004.

Do lado oposto, o quarterback do Bills, Josh Allen, tem potencial para gravar seu nome ainda mais nos livros de recordes.

Ele precisa de apenas dois touchdowns para passar o Hall of Famer Peyton Manning como o quarto jogador com mais touchdowns combinados de passes e corridas em suas primeiras cinco temporadas na história da NFL.

Até agora, nesta temporada, ele está em segundo lugar na NFL com 12 touchdowns combinados de passe e corrida. Ele tem 146 touchdowns combinados desde que entrou na liga em 2018.

Sintonize no domingo às 1h ET para ver Allen e Pickett em ação.

Philadelphia Eagles vs. Arizona Cardinals

O tight end do Arizona Cardinals, Zach Ertz, enfrenta sua antiga equipe, o invicto Philadelphia Eagles, no domingo. Ertz jogou para os Eagles por mais de oito temporadas, incluindo ajudar a equipe a vencer o Super Bowl em 2018.

Ele foi negociado com os Cardinals em outubro passado, depois que ele e os Eagles não chegaram a um acordo sobre um contrato. Esta será a primeira vez que Ertz encontra os Eagles com um uniforme adversário.

O confronto também reúne os dois melhores quarterbacks da liga, Jalen Hurts e Kyler Murray. Murray lidera todos os quarterbacks com 18 touchdowns de corrida, enquanto Hurts está empatado em segundo lugar com 17.

O pontapé de saída está marcado para domingo às 16h25 ET.

Como assistir

Eis como ver estas equipas e outras da liga em ação, onde quer que esteja.

Austrália: NFL Game Pass, ESPN, 7Plus

Brasil: NFL Game Pass, ESPN

Canadá: CTV, TSN, RDS, NFL Game Pass no DAZN

Alemanha: NFL Game Pass, ProSieben MAXX, DAZN

México: NFL Game Pass, TUDN, ESPN, Fox Sports, Sky Sports

REINO UNIDO: NFL Game Pass, Sky Sports, ITV, Channel 5

EUA: NFL Game Pass, CBS Sports, Fox Sports, ESPN, Amazon Prime

