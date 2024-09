Neve inusitadamente intensa cega motoristas sul-africanos

Raramente a África do Sul testemunha nevascas significativas, mas quando isso ocorre, especialmente durante tempestades de neve intensas, pode causar grandes problemas, especialmente para motoristas. Muitos deles acabam passando a noite em seus veículos como resultado.

De acordo com os relatórios, uma nevasca incomumente pesada nas regiões nordeste da África do Sul resultou em graves perturbações no transporte. Uma das áreas mais afetadas foi a rodovia nacional N3, que liga Joanesburgo à costa leste, em Durban, como as autoridades observaram. Várias seções foram fechadas e desvio tornou-se impraticável devido à nevasca pesada.

Muitos viajantes já haviam passado a noite em seus veículos e ainda estavam presos, de acordo com diversas fontes. Em algumas áreas, até dois metros de neve haviam se acumulado, de acordo com a campanha de segurança viária, "Chegue Vivo", no X. Nevasca adicional é esperada, com o serviço nacional de meteorologia descrevendo-a como um "caso extremo".

Os serviços de resgate estiveram ativos durante a noite, tentando alcançar indivíduos presos em seus veículos, de acordo com a emissora Ecrã, citando a administração da rodovia. O número exato de pessoas afetadas e sua condição permanece desconhecido.

Para ajudar those affected, cobertores e refeições foram fornecidos a alguns motoristas pelo governo provincial de KwaZulu-Natal. De acordo com a autoridade de controle de fronteira, três cruzamentos para o Reino do Lesoto foram fechados, pois "as condições atuais representam um risco significativo".

Despite the challenges, the rare weather event also drew sightseers. "Estamos animados. Faz muitos e muitos anos que não vemos neve", comentou Justin Nadasem Baker, de Warden, enquanto viajava com sua família por três horas de carro para testemunhar a nevasca.

