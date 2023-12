Netflix associa-se ao PGA Tour e aos principais torneios de golfe para uma série documental "imersiva" com um elenco de jogadores brilhantes

O serviço de streaming anunciou na quarta-feira que se vai associar ao PGA Tour e aos principais campeonatos de golfe para lançar uma "série documental imersiva".

A série seguirá as vidas e as histórias de alguns dos maiores nomes do desporto enquanto competem em todo o mundo durante a época de 2022.

O anúncio revelou o elenco repleto de estrelas dos golfistas que serão seguidos, numa série que será produzida em parte pela empresa que está por detrás da série "Drive to Survive" da Fórmula 1, que se tornou tão popular.

Pela primeira vez no golfe, os quatro organismos que organizam os principais campeonatos de golfe - Augusta National Golf Club, PGA of America, USGA e The R&A - darão acesso aos quatro principais campeonatos, bem como a alguns dos maiores eventos do calendário do PGA Tour, incluindo o Players Championship e o FedExCup, que termina a época.

Com "um acesso sem precedentes ao interior das cordas e aos bastidores", a série pretende mostrar a "intensidade dos treinos, das viagens, das vitórias e das derrotas através das lentes de um grupo diversificado de jogadores e das suas equipas de apoio", afirmou a Netflix no seu comunicado.

"Esta parceria com a Netflix dá ao PGA TOUR e aos quatro principais campeonatos a oportunidade de chegar a um público completamente novo e diversificado", afirmou Rick Anderson, diretor de comunicação do PGA Tour.

"Este documentário dará aos fãs um olhar autêntico sobre a vida real dos nossos atletas e como é ganhar - e perder - durante uma época no PGA TOUR."

"Estamos entusiasmados em reunir as principais organizações e jogadores de golfe para esta parceria inédita e uma janela incomparável para a vida no Tour", disse Brandon Riegg, vice-presidente de séries documentais e não roteirizadas da Netflix.

"Os nossos membros vão adorar conhecer os jogadores e as personalidades, bem como os locais emblemáticos ao longo do percurso. Mesmo os fãs de golfe mais dedicados nunca viram o desporto desta forma."

Os golfistas que a série seguiria, listados por ordem alfabética: Abraham Ancer, Daniel Berger, Cameron Champ, Joel Dahmen, Tony Finau, Matthew Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Rickie Fowler, Sergio Garcia, Harry Higgs, Max Homa, Viktor Hovland, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Kevin Na, Mito Pereira, Ian Poulter, Xander Schauffele, Jordan Spieth, Justin Thomas e Bubba Watson.

A Netflix também anunciou que iria seguir o golfista amador nº 1 do ranking, Keita Nakajima, enquanto este joga nos primeiros majors da sua carreira.

