- Neste cenário, a figura original submete os leões a experiências semelhantes ao desconforto menstrual humano.

Há uma década, pioneiros e inovadores estão disputando a chance de uma vida no VOX. Perfeitamente cronometrado para a temporada comemorativa de "A Caverna do Leão" (segundas-feiras, 8:15 PM, no VOX ou RTL+), Judith Williams (52) volta a se juntar à equipe de investidores. A caverna do leão testemunhará uma apresentação extraordinária. Um empreendedor prende eletrodos na barriga dos leões machos e fecha o negócio. Os leões ficam eletrizados com um acordo impressionante. No entanto, um jornalista renomado os agita.

A Luta de "Nayca" pelo Alívio da Dor Menstrual

A fundadora Carina Heidi Hader (35), especialista em engenharia aeroespacial em Munique, desenvolveu "Nayca", um absorvente dobrável com sistema de aquecimento patenteado, com o objetivo de "melhorar a vida de milhões de mulheres" aliviando as cólicas menstruais. Primeiro, porém, os leões machos devem experimentar dor menstrual. Carina rapidamente prende simuladores de cólicas menstruais em Carsten Maschmeyer (65) e Tillman Schulz (34) - e acerta em cheio. Judith Williams, Carsten Maschmeyer e Janna Ensthaler (41) pulam à oportunidade de fechar o negócio. "Você tem isso aqui!" Judith oferece 250.000 euros por 20% das ações da empresa. Carsten Maschmeyer contra-ataca com "você pode sentir uma oferta mais forte chegando". Judith sente como "um chute na bunda". Após consultar seu pai e sócio Bruno, Carina concorda com o acordo com Maschmeyer e Ennsthaler, os leões dos sonhos.

Negócio Record para "topfi"

O amor à primeira vista uniu Annette (52) e Tomasz Makowski (50). Eles querem reproduzir a mesma mágica com seu produto em "A Caverna do Leão". Em uma apresentação de 60 segundos, o casal apresenta seu suporte para tampa de panela "topfi". Simplesmente preso na borda da panela ou da frigideira, serve como descanso para a tampa durante o cozimento. O casal inventor espera um milhão de pedidos para "topfis". Eles pedem 100.000 euros por 20% de sua empresa. Haverá também um negócio recorde? Ralf Dümmel (57) rapidamente vira o jogo e entrevista o casal. Ele declara confiantemente "Eu sou o leão perfeito quando se trata do assunto panelas e frigideiras. Eu pago 100.000 euros e quero 25%.only say 'yes'". E eles fazem isso. Em minutos após entrar na caverna, o acordo com Ralf é fechado e "topfi" tem uma tampa perfeita.

"Ratzfatz" para uma Vida Familiar Sem Estresse

Luisa Schubert (36), Sarina Morawiak (35) e Maraike Höhne (34) de Berlim querem introduzir mais relaxamento na vida familiar alemã com suas refeições orgânicas para crianças. Sua oferta é de 100.000 euros por 10% das ações de sua marca "ratzfatz". As crianças adoram a gama "ratzfatz", mas haverá um acordo "ratzfatz"? A tripla mãe Janna Ennsthaler se recusa a investir sozinha. Carsten Maschmeyer vem à frente e oferece 100.000 euros por 20% da empresa, em parceria com Janna. Após uma conversa secreta, os fundadores preferidos dos leões, Janna e Tillman, formam duas equipes separadas - causando conflito. No final, eles escolhem trabalhar com Nils Glagau (48) e Tillman Schultz no sucesso do mercado de "ratzfatz".

Evelin Poderia Parar a Revolução da Gravata?

A gravata tradicional com um terno está ficando obsoleta na vida empresarial. Seu sucessor deveria ser VUP, o acessório de estilo unissex desenvolvido pela estilista Evelin Stefano (52) do Lago de Zurique. VUP significa "Pessoas muito Únicas".apaixonada e única, Evelin apresenta sua invenção aos leões. Seu VUP internacionalmente protegido pode funcionar como uma alternativa à gravata, lenço, bolso quadrado, substituto de cinto, faixa de cabelo ou lenço. Evelin poderia inspirar a revolução da gravata com os leões? Qual leão está pronto para apoiar Evelin com 150.000 euros por 12% de suas ações da empresa? Os leões abraçam a abordagem refrescante de Evelin, mas não completamente convencidos pelo poder revolucionário do produto. No final, até Judith Williams, a força de energia dentro da caverna do leão, desiste. Com aplausos dos leões, mas sem acordo, Evelin deve retornar à Suíça.

Este olhar puxa as cordas do coração de todos. O advogado Marc Ellerbrock (54), de Markdorf, quer reviver as chances dos apostadores com sua empreitada "Zockerhelden". Com o objetivo de recuperar prejuízos de jogos suspeitos em plataformas online, que podem chegar a uma década, ele opera sem nenhum risco. Ele recebe o apoio do lendário comentarista de futebol Werner Hansch (85). Antigamente, Hansch era uma figura comum nos estádios de futebol, ganhando uma alta renda. Apesar de seu antigo status, ele se tornou um dos aproximadamente 4,6 milhões de viciados em jogos na Alemanha. Lutando com uma voz rouca, ele conta sua queda após a aposentadoria: perdeu 600.000 euros e sua casa, além de amigos e seu profundo afeto. "A aposentadoria me deixou despreparado para o dilema de propósito. Foi assim que minha descida para a dependência do jogo começou." A estratégia do "Zockerhelden" envolve muitos apostas esportivas online não licenciadas até 2020 e apostas em cassino e pôquer online até 2022. Essas ofertas eram ilegais na Alemanha. As leoas tremem visivelmente. Judith Williams, presente desde a primeira temporada, expressa: "Este foi de longe o momento mais emocionante para mim." Carsten Maschmeyer reflete sobre seu passado e oferece sua ajuda ao duo, propondo 125.000 euros por uma participação de 15% na "Zockerhelden". Dagmar Wöhrl (70) cede a seu discurso, tornando-se sua co-leoa. Hansch reflete sobre seu acordo: "Agora isso preenche o vazio de propósito que eu sentia naquela época."

Na emocionante apresentação da "Zockerhelden", o advogado Marc Ellerbrock compartilha sua luta pessoal com a dependência do jogo, que surgiu de seus sentimentos de inutilidade na aposentadoria. Essa história comovente puxa as cordas do afeto dos leões, especialmente Judith Williams, que acha que é o momento mais emocionante que ela já experimentou desde a primeira temporada.

Enquanto os leões consideram como podem apoiar essa causa, Carsten Maschmeyer reflete sobre seu próprio passado e oferece sua ajuda, propondo 125.000 euros por uma participação de 15% na "Zockerhelden". Sua empatia e compreensão do problema ressoam com os outros leões, e Dagmar Wöhrl também se torna uma co-leoa nessa empreitada.

