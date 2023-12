Destaques da história

Nenhum pastor mais rápido: Líder de igreja lidera equipa na 100ª Indy 500

O Rev. Will Marotti formou a Marotti Racing em 2015

A primeira corrida da sua equipa é a 100ª corrida das 500 milhas de Indianápolis

Marotti é o primeiro ministro no ativo a liderar uma equipa de corrida na Indy 500

Na 100.ª corrida, ele tem a incrível oportunidade de a ganhar.

Numa das histórias mais improváveis da Indy 500 deste ano, não haverá "nenhum pastor mais rápido" do que Marotti, que é o proprietário da Marotti Racing, fundada em 2015. A sua alcunha pegou por razões óbvias, uma vez que o historiador do Indianapolis Motor Speedway, Donald Davidson, verificou que nunca houve um pastor no ativo a liderar uma equipa para correr na Indy 500.

"É curioso, é único, mas as pessoas têm sido muito, muito receptivas e muito simpáticas", disse Marotti à CNN numa entrevista telefónica. "E sim, há algumas piadas ao longo do caminho, como 'Jesus assume o volante' e a coisa do 'pastor mais rápido', mas tem sido uma grande experiência."

Em vez de comprar um bilhete e sentar-se com outros fãs, Marotti vai assistir à corrida na bancada de cronometragem com os engenheiros e os estrategas que estão em comunicação via rádio com a equipa, absorvendo tudo.

"Estou aqui apenas para aprender", disse Marotti. "Fui um fã durante toda a minha vida. Sei muito sobre o assunto porque fui fã e fui um fã muito entusiasta, mas a este nível, isto é algo em que estou a entrar pela primeira vez, por isso sou 100% um estudante."

Amor ao longo da vida pelas corridas

Marotti, pastor sénior da igreja não-denominacional New Life Church em Wallingford, Connecticut, disse que se apaixonou pelas corridas quando era pequeno, assistindo às corridas de quarter midget numa pista local com o seu pai. Há pouco mais de um ano, começou a pensar em criar a sua própria equipa de corridas.

Sabia que não seria fácil e que seria dispendioso, revelando que ter um carro durante um mês para a Indy 500 custa cerca de 1 milhão de dólares.

"Quando comecei, telefonei primeiro para a pista de Indianápolis e para a IndyCar e disse-lhes o que queria fazer", disse Marotti. "Eles disseram: 'Ouve, essa é uma grande ambição, mas compreende isto. Mil pessoas por ano como tu ligam-nos a dizer que querem fazer isto e nunca acontece nada. Estamos a falar de algo que é extremamente difícil de encontrar, mas nenhuma das equipas nos levou realmente a sério."

Um pastor a liderar uma equipa de Fórmula Indy parece incrivelmente rebuscado, mas Marotti continuou a insistir, telefonando a todas as equipas de Fórmula Indy que existiam.

Finalmente, Sam Schmidt ouviu. Schmidt, um antigo piloto que agora é tetraplégico, é dono da Schmidt Peterson Motorsports. Com a orientação de Schmidt e a ajuda de patrocinadores para financiar o investimento, a Marotti Racing estava no negócio. A Indy 500 será a estreia da Marotti Racing.

"O nosso objetivo era muito simples", disse Marotti. "Queríamos apresentar a marca, que é a Marotti Racing. Queríamos estabelecer uma pegada em Indianápolis e começar realmente a construir o futuro. Esses objectivos foram atingidos e já estamos a olhar para o futuro. Estamos entusiasmados por estar aqui. É uma oportunidade fenomenal".

Oriol Servia ao volante

A Marotti Racing alinhou com a SPM para inscrever um carro na corrida deste ano. O Honda n.º 77 será pilotado pelo veterano Oriol Servia, que tem conduzido carros da Indy desde 2000, principalmente a tempo parcial ou como substituto. Esta será a oitava Indy 500 de Servia. Terminou apenas em quarto lugar, o que aconteceu em 2012 pela Dreyer & Reinbold Racing.

"Ele é um piloto fenomenal", disse Marotti sobre o piloto de 41 anos. "Não sei porquê, mas ele nunca conseguiu uma boa situação a longo prazo. Esta será, sem dúvida, a melhor situação em que ele já esteve, a melhor equipa, o melhor equipamento."

Servia, que se qualificou na 10ª posição para domingo, também terá alguma ajuda dos seus companheiros de equipa. O piloto da SPM, James Hinchcliffe - que sofreu um acidente quase fatal no ano passado no Indianapolis Motor Speedway - conquistou a cobiçada pole position, o que significa que começa em primeiro lugar. Mikhail Aleshin partirá em sétimo.

"Ter os três carros entre os dez primeiros, nenhuma outra equipa pode dizer o mesmo", disse Hinchcliffe depois de conquistar a pole.

De repente, o sonho de Marotti na Indy 500 está a revelar-se não ser uma Avé Maria. Ele tem uma chance legítima de vencer no domingo.

E só a ideia de realizar um sonho de infância deixa o pastor emocionado.

"Estamos no campo de basquetebol", disse Marotti, com a voz trémula, "e na nossa mente, estamos a fazer o último lançamento, a campainha toca, deixamos a bola ir, atiramo-la e ganhamos o campeonato, e conseguimos. Bem, é esse mesmo tipo de sentimento para mim aqui em Indianápolis, tendo na minha mente, visualizado milhares de vezes, conduzir aqui e chegar primeiro à bandeira axadrezada.

"Se ganharmos no domingo, o mais difícil para mim vai ser tentar manter a calma e agir como um profissional."

