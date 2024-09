NBA post-temporada: Caitlin Clark e Indiana Fever são eliminados na fase inicial, Diana Taurasi pode jogar sua última partida

A fase inicial dos playoffs chegou ao fim em uma quarta-feira, com o Connecticut Sun e o Minnesota Lynx garantindo suas vagas nas semifinais.

Abaixo, uma revisão das equipes que avançaram e das que se despediram.

Sun dominam o Fever, encerrando a temporada de estreia de Clark

O time número 6 do Fever levou um duro golpe do Sun no jogo 2 de sua série melhor de três, com uma derrota de 87-81 marcando o fim da temporada de estreia de Caitlin Clark. O Sun, terceiro colocado, fechou a série com uma vitória.

Clark, que foi unânimemente escolhida como a AP WNBA Rookie of the Year na semana anterior, liderou os contribuintes com 25 pontos. Ela também contribuiu com nove assistências e seis rebotes. Clark se tornou a primeira rookie da história da liga a marcar pelo menos 25 pontos, produzir cinco assistências e fazer cinco rebotes em um jogo de playoffs. Ela também se tornou a jogadora mais jovem da história a alcançar essa marca.

“Foi uma boa amostra do que é possível para essa organização e essa franquia”, disse Clark aos repórteres após o jogo. “O time tinha apenas cinco vitórias nos dois anos anteriores. Esta equipe jovem e inexperiente se uniu e se divertiu competindo umas contra as outras. Estou orgulhosa desta equipe. Fomos resilientes durante toda a temporada e nos divertimos trabalhando juntas.”

Após a derrota na final do campeonato nacional da NCAA para a Carolina do Sul no ano passado, Clark teve apenas um mês para se preparar para sua estreia na WNBA.

“Poder passar algum tempo comigo mesma e refletir sobre essa jornada será bom”, declarou ela. “Minha carreira universitária terminou rapidamente, então não tive a chance de realmente refletir sobre ela. Quando vim para cá, dei tudo de mim para essa equipe e segui em frente, deixando isso para trás. Estou ansiosa para tirar algum tempo de folga e refletir sobre isso.”

Aliyah Boston, a AP WNBA Rookie of the Year do Fever, marcou um duplo-duplo forte com 16 pontos e 19 rebotes, colocando o time na frente por 77-75 com menos de dois minutos restantes no jogo.

No entanto, Boston foi rapidamente respondida por DeWanna Bonner, que jogou seu jogo de playoffs número 82, ao marcar um três para iniciar uma sequência de 12-4 do Connecticut e garantir a vitória na série.

Alyssa Thomas liderou o Sun, o terceiro colocado, com 19 pontos e 13 assistências, tendo quatro outras jogadoras do Sun marcando em dois dígitos.

O Sun chegou às semifinais pela sexta vez consecutiva, embora ainda não tenha vencido o título da WNBA.

Taurasi pode ter jogado seu último jogo enquanto o Lynx elimina o Mercury

O Lynx, o segundo colocado, eliminou o Mercury, o sétimo colocado, com uma vitória de 101-88 em uma série de 2-0, levantando especulações sobre a possível aposentadoria de Diana Taurasi.

Taurasi marcou 10 pontos, quatro rebotes e três assistências antes de receber uma falta técnica e ser forçada a deixar o jogo. Ela recebeu uma ovação do Target Center ao sair do campo.

Taurasi foi selecionada em primeiro lugar pelo Mercury no draft de 2004 e passou toda a sua carreira na WNBA com o time. Ela é uma ex-MVP, três vezes campeã, cinco vezes campeã da EuroLeague, seis vezes campeã olímpica, 11 vezes All-Star e é amplamente considerada uma das maiores jogadoras de basquete feminino de todos os tempos.

Apesar de não ter confirmado sua aposentadoria, seu discurso de despedida emocionante aos fãs do Phoenix no último jogo da temporada regular deixou os rumores em alta.

“Quero agradecer a todos os jogadores, técnicos, a todos que já vestiram uma camisa da WNBA”, disse Taurasi em seu discurso. “Leva uma vila, e nossa liga é sobre elevar umas às outras. E ver onde estamos agora, 28 anos depois, pelas jogadoras que jogaram antes, essa liga é o que é agora. Estamos gratos por todos vocês e gratos pela próxima geração.”

Brittney Griner liderou o Mercury em pontuação com 24 pontos, enquanto Natasha Cloud e Kahleah Copper contribuíram com 16 e 13 pontos, respectivamente.

Collier foi excepcional pelo Lynx, liderando sua equipe para a próxima fase. Ela igualou o recorde de pontuação em um jogo de playoffs da WNBA com 42 pontos, com um aproveitamento de 70% dos arremessos, e acrescentou cinco rebotes, quatro assistências e dois bloqueios. Ela marcou 80 pontos em seus dois jogos contra o Mercury, o maior número em qualquer série de dois jogos na história dos playoffs da WNBA, de acordo com a liga.

O Lynx busca seu quinto título da WNBA. O vencedor da série Lynx-Sun enfrentará ou o atual campeão Las Vegas Aces ou o New York Liberty nas finais da WNBA de 2024.

Após uma fase intensa dos playoffs, o Connecticut Sun e o Minnesota Lynx garantiram suas vagas nas semifinais, demonstrando seu domínio no esporte. Caitlin Clark, a AP WNBA Rookie of the Year, teve uma estreia impressionante na liga, marcando 25 pontos, dando nove assistências e pegando seis rebotes em um jogo de playoffs.

Leia também: