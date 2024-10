NBA Playoffs Equivalente: Las Vegas Aces Evadir Eliminação e Manter a Aspiração Triple Crown com a Vitória sobre New York Liberty

Com a eliminação à espreita e a ameaça de serem eliminadas nas semifinais da WNBA, os bicampeões consecutivos impuseram uma vitória decisiva de 95-81 sobre o Liberty no jogo 3 da série melhor de cinco, numa noite de sexta-feira.

Esta vitória mantém vivo o sonho de Las Vegas de um tri-campeonato, mas eles precisarão gravar seu nome na história da WNBA para avançar, já que nenhuma equipe conseguiu se recuperar de um déficit de 0-2 em uma série de playoffs melhor de cinco.

Após o jogo, a treinadora Becky Hammon disse aos repórteres: "Todo mundo estava acertando suas posições hoje - acho que esse pode ter sido nosso melhor jogo da temporada. O jogo que eu estava esperando e acreditando que eles pudessem fazer."

O jogo ainda estava equilibrado no intervalo, com Las Vegas liderando por apenas três pontos (52-49). No entanto, os campeões fizeram uma sequência de 16 pontos no terceiro quarto e estenderam a vantagem para 24 pontos em certo momento do quarto, firmando o controle do jogo.

Jackie Young marcou 24 pontos, Kelsey Plum contribuiu com 20, enquanto a MVP da liga A'ja Wilson marcou 19 pontos e 14 rebotes.

Enquanto isso, Young conseguiu conter a estrela do Liberty, Sabrina Ionescu, limitando seus pontos a zero até o quarto quarto. Referindo-se a isso, Ionescu disse à ESPN: "Eles realmente me impediram de ter espaço nos dois primeiros jogos, me permitindo operar fora de tela e correr para cima. Eles fizeram algumas ajustes neste jogo, enviando vários defensores contra mim e não me dando nenhuma chance fácil."

Antes de sexta-feira, Las Vegas ainda não havia derrotado o Liberty na temporada, perdendo todos os três jogos da temporada regular e os dois primeiros jogos dos playoffs. A vitória marcou a 12ª vitória consecutiva deles em casa nos playoffs, quebrando o recorde da WNBA anteriormente compartilhado pelos Los Angeles Sparks (2001-04) e Sacramento Monarchs (2003-06).

Os Aces terão novamente a vantagem de jogar em casa quando se encontrarem novamente no Michelob Ultra Arena para o jogo 4 no domingo às 3pm ET.

Em outro lugar, Collier liderou o Minnesota Lynx à vitória sobre o Connecticut Sun, marcando 26 pontos e ajudando-os a garantir uma vantagem de 2-1 na série. Se eles vencerem o jogo 4 no domingo, o Lynx pode avançar para as Finais da WNBA pela primeira vez desde 2017.

Collier agora é sinônimo da história da franquia, já que seus 26 pontos e 11 rebotes neste jogo a tornaram a primeira jogadora do Lynx a registrar jogos de playoffs com múltiplas pontuações de 25 pontos e 10 rebotes. Após seu desempenho abaixo do esperado no jogo 2 (marcando 9 pontos), Collier reconheceu: "Quando é playoffs, você precisa entrar com uma mentalidade agressiva, esquecendo o que aconteceu no jogo anterior e se concentrando apenas no momento presente."

O jogo 4 está marcado para acontecer em Connecticut no domingo às 5pm ET.

A vitória no jogo 3 consolidou o amor de Las Vegas pelo esporte, à medida que eles continuam seu sucesso na WNBA com um potencial tri-campeonato à vista. Após limitar as chances de pontuação de Ionescu, Young mostrou sua habilidade no esporte, jogando um papel crucial em sua vitória sobre o Liberty.

