"Nasce uma lenda": Kirsten Neuschäfer torna-se a primeira mulher a ganhar a histórica corrida aos Globos de Ouro

Neuschäfer e 15 outros concorrentes, todos homens, partiram de Les Sables-d'Olonne, em França, a 4 de setembro de 2022, com o objetivo de dar a volta ao mundo através das cinco Grandes Capas, antes de regressarem à cidade costeira no oeste de França.

Os participantes correm sozinhos, sem parar, e em barcos que fazem lembrar a "Idade de Ouro" da vela a solo - os iates têm de ser concebidos antes de 1988 e não têm instrumentos electrónicos ou pilotos automáticos.

A regata baseia-se na Sunday Times Golden Globe Race de 1968-69, que viu Sir Robin Knox-Johnston tornar-se a primeira pessoa a circum-navegar o globo, navegando sozinho no seu barco Suhaili sem parar.

Na altura em que o sul-africano Neuschäfer cruzou a linha na quinta-feira, apenas dois outros velejadores estavam em vias de completar a regata sem parar.

Depois de terminar com um tempo oficial de 233 dias, 20 horas, 43 minutos e 47 segundos, Neuschäfer disse que o seu barco - Minnehaha - tinha sido o seu "companheiro" durante toda aaventura.

"Falei muito com ele. Até me zanguei com ele, mas gosto muito dele", explicou a vencedora à Sail-World. "É um barco rápido e elegante, no qual trabalhei muito durante um ano. Tinha vontade de ganhar assim que me inscrevi na regata e fiz todos os meus preparativos em conformidade."

Neuschäfer também abordou a questão do género, uma vez que era a única mulher na corrida, acrescentando: "Eu queria ganhar, mas não como mulher. Não queria estar numa categoria à parte, mas competir em pé de igualdade com todos os skippers."

O presidente da Câmara de Les Sables-d'Olonne, Yannick Moreau, elogiou a magnitude do feito de Neuschäfer, de 40 anos.

"A única mulher no início do mais longo evento desportivo do mundo saiu vencedora e tornou-se uma lenda. É verdadeiramente um momento histórico que acabámos de viver emLes Sables-d'Olonne", afirmou Moreau.

"Pela sua façanha desportiva, pela sua coragem, pelo seu heroísmo... Kirsten tornou-se um modelo e uma referência mundial. Em Les Sables d'Olonne, estamos felizes e orgulhosos por ver nascer a sua lenda."

Não só Neuschäfer ganhou, como durante a regata a sul-africana desviou-se do seu caminho para salvar o seu colega Tapio Lehtinen.

O barco de Lehtinen afundou-se e o skipper finlandês ficou retido durante mais de 24 horas no sul do Oceano Índico. A eventual vencedora foi a primeira a chegar até Lehtinen e a salvar o seu companheiro de competição.

"Não foi preciso dar os parabéns pelo salvamento, toda a gente faria o mesmo por outro velejador, obrigada por terem coordenado tudo", disse Neuschäfer ao sítio Web da regata.

Fonte: edition.cnn.com