- Nas fases iniciais, o Stuttgart falhou, enquanto o Dortmund conseguiu manter uma empate sem gols em Bremen.

Início Turbulento do Stuttgart Continua, Empata com Mainz Após Perder Vantagem

A equipe do VfB Stuttgart começou sua temporada na Bundesliga com um tropeço, empatando em 3:3 com o FSV Mainz 05 após uma derrota por 1:3 em sua estreia contra o Freiburg. Apesar de liderar por 2:0 e 3:2 em momentos diferentes, eles desperdiçaram essas vantagens, terminando o jogo com um empate. Enquanto isso, o Borussia Dortmund, finalista da Liga dos Campeões, empatou em 0:0 com o Werder Bremen, também sem garantir a vitória. O recém-chegado Holstein Kiel continuou com seus problemas com uma derrota por 0:2 contra o VfL Wolfsburg em seu primeiro jogo em casa, marcando seu primeiro jogo sem pontos na temporada. No entanto, o Eintracht Frankfurt saiu vitorioso em um jogo de 3:1 contra a TSG 1899 Hoffenheim.

Lembrando Lemke e Daum

Em Bremen e Stuttgart, os torcedores homenagearam duas lendas do Bundesliga. Os torcedores do Werder lembraram o ex-treinador do Werder Bremen, Willi Lemke, de 1981 a 1999, com uma grande coreografia e camisas especiais com patches "Obrigado Willi" após sua morte em 12 de agosto, aos 77 anos. Em Stuttgart, o falecido treinador campeão Christoph Daum, que morreu em 24 de agosto após lutar contra o câncer, foi lembrado com aplausos prolongados dos torcedores.

Mainz Vinga Contra o Stuttgart

Após gols rápidos de Enzo Millot (8') e Jamie Leweling (15'), o Mainz conseguiu empatar o jogo através de uma polêmica penalidade de Nadiem Amiri (43'). No segundo tempo, o Mainz marcou novamente através de Jonathan Burkardt (62'), e o jogo ficou caótico nos minutos finais. O VfB retomou a liderança através de Fabian Rieder (88'), mas Maxim Leitsch empatou no 94º minuto (90.+4).

Empate Sem Gols para o Dortmund, e Expulso para Schlotterbeck

O Borussia Dortmund lutou em Bremen, terminando o jogo sem gols, com o defesa Nico Schlotterbeck receiving a cartão vermelho por faltas repetidas no 73º minuto.

Dificuldades na Estréia em Casa para o Kiel

Os alemães do norte enfrentaram uma estreia difícil em casa, perdendo por 0:2 contra o VfL Wolfsburg após desperdiçar uma vantagem de 2:1 na semana passada. O recém-chegado, como o segundo promovido FC St. Pauli, permanece sem pontos na Bundesliga.

Eintracht Frankfurt Garante Vitória Suada

O atacante principal Hugo Ekitike (24') e Hugo Larsson (33') deram ao Frankfurt uma vantagem de 2:0, com Omar Marmoush sendo fundamental em ambos os gols. Marmoush então marcou o terceiro gol (56') para garantir a vitória após André Kramarić ter reduzido momentaneamente a desvantagem com o quarto gol da temporada do Borussia Mönchengladbach. No jogo contra o VfL Bochum, a reunião com Kevin Stöger, que teve um papel significativo na sobrevivência do Bochum na temporada passada, resultou em uma vitória para a equipe visitante. Tim Kleindienst marcou o primeiro gol a partir de uma jogada de Stöger (67'), enquanto Franck Honorat selou a vitória mais tarde no segundo tempo.

