Naomi Osaka: Serena Williams quer dar um abraço à número 2 do mundo; outros chamam-lhe 'princesa'

A saída de Osaka do torneio vem na sequência da sua decisão de não participar em qualquer conferência de imprensa em Roland Garros, inicialmente invocando razões de saúde mental.

Desde então, ela revelou que "sofreu longos surtos de depressão" depois de ganhar seu primeiro título de Grand Slam em 2018.

Tenho pena da Naomi

Outras estrelas do desporto, incluindo Usain Bolt, Kyrie Irving e Venus Williams, também mostraram o seu apoio a Osaka, comentando o seu post no Instagram, com o último a escrever: "Estou tão orgulhoso de ti. Cuida de ti e vemo-nos a ganhar em breve!"

Durante a conferência de imprensa após o jogo, Serena Williams, 23 vezes campeã de Grand Slam, disse: "A única coisa que sinto é que tenho pena da Naomi. Sinto que gostava de lhe poder dar um abraço porque sei como é. Como eu disse, já estive nessas posições".

No entanto, outras estrelas do ténis afirmaram que as tarefas relacionadas com os meios de comunicação social fazem parte do seu trabalho.

"A imprensa, os jogadores e os torneios andam de mãos dadas", disse Victoria Azarenka, duas vezes campeã do Grand Slam. "Penso que é muito importante para o desenvolvimento do nosso desporto, para a promoção do nosso desporto.

Victoria Azarenka acrescentou que houve momentos em que os meios de comunicação social tiveram de ser mais empáticos.

Sofia Kenin, número 5 do mundo, reconheceu as pressões de ser uma jovem atleta na ribalta, mas disse: "Foi para isto que nos inscrevemos".

"Isto é desporto. Há expectativas do exterior, dos patrocinadores e de toda a gente. Só temos de as gerir de alguma forma", acrescentou Kenin.

Uma prática ultrapassada?

A desistência de Osaka suscitou questões sobre a relação que os atletas têm com os meios de comunicação social e sobre se as conferências de imprensa funcionam ou não à custa da sua saúde mental.

"Não sou uma oradora natural e sinto uma enorme ansiedade antes de falar com os meios de comunicação social de todo o mundo", afirmou Osaka na sua declaração online.

No Guardian, Jonathan Liew descreveu as conferências de imprensa como "já não sendo uma troca significativa", mas antes "um jogo cínico e muitas vezes predatório", em que os atletas são sujeitos a "perguntas íntimas no ambiente menos íntimo".

Outros jornalistas adoptaram uma posição menos simpática.

"A imaturidade, o preciosismo e a hipocrisia de Naomi Osaka deixam-me sem palavras", escreveu Will Swanton no Australian.

"Depois de ter dito a toda a gente para se manifestar contra as injustiças deste mundo, ela decidiu fechar-se em copas, recusando-se a dar conferências de imprensa no Open de França... enquanto se sente suficientemente feliz por embolsar os milhões de dólares em prémios monetários oferecidos pelo próprio torneio e pelo organismo governamental a quem está a virar o nariz".

A imprensa tradicional na era das redes sociais

No entanto, há quem chame a atenção para a forma como as mulheres negras são escrutinadas quando revelam as suas dificuldades de saúde mental aos media, estabelecendo paralelismos entre o tratamento dado a Meghan Markle pelos tablóides britânicos.

A retirada de Osaka também coloca um debate mais alargado sobre se os atletas ainda precisam ou não dos meios de comunicação tradicionais na era das redes sociais.

As atletas femininas que desafiam a injustiça

As conferências de imprensa e outros ambientes mediáticos há muito estabelecidos já não são a única forma de os atletas fazerem ouvir a sua voz, com as plataformas em linha a criarem uma via para os jogadores comunicarem diretamente com os fãs e controlarem a sua própria narrativa.

