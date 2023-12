Naomi Osaka reflecte sobre a sua carreira no ténis depois de "ver o estado do mundo

A tetracampeã do Grand Slam fez uma pausa no início do ano para proteger sua saúde mental, mas disse aos repórteres que agora se sente grata por sua posição.

Na sequência do terramoto no Haiti no sábado, que matou mais de mil pessoas, Osaka publicou uma fotografia no Instagram em que usa uma máscara com a bandeira nacional.

Ela também se comprometeu a doar seus ganhos do Western & Southern Open desta semana para apoiar os esforços de socorro ao terremoto no país de onde seu pai é originário.

Na conferência de imprensa que se seguiu à sua vitória contra Coco Gauff, na quarta-feira, também mencionou as cenas trágicas no Afeganistão, onde as pessoas tentam fugir do novo regime talibã.

"Acho que ver o estado do mundo, como tudo está no Haiti, como tudo está no Afeganistão neste momento é definitivamente muito louco", disse ela aos repórteres.

"Para mim, só o facto de estar a bater uma bola de ténis nos Estados Unidos neste momento e ter pessoas que vêm ver-me jogar é, não sei, como se eu quisesse ser eu próprio nesta situação em vez de qualquer outra pessoa no mundo."

'Isso por si só já é uma conquista'

Osaka trouxe a questão do bem-estar mental para o primeiro plano da conversa quando se retirou do Aberto da França deste ano porque não queria participar de coletivas de imprensa.

A jogadora de 23 anos referiu preocupações com a sua saúde mental e disse que tinha dificuldade em falar com os meios de comunicação social na altura dos torneios, tendo sofrido de ansiedade e depressão.

Ao preparar-se para competir no seu primeiro torneio de ténis desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, fez uma breve pausa durante uma conferência de imprensa antes do torneio, na segunda-feira, depois de ter começado a chorar.

"Estava a pensar porque é que eu estava tão afetada, acho eu. O que é que me levou a não querer trabalhar nos media?

Por vezes, via manchetes sobre a derrota de jogadores e, no dia seguinte, a manchete era um "colapso" ou "já não são assim tão bons".

"Por isso, pensei que, ao acordar todos os dias, devia sentir que estava a ganhar. A escolha de ir lá fora e jogar, de ir ver os adeptos, de as pessoas virem ver-me jogar, isso por si só é um feito.

"Não sei bem quando é que, ao longo do caminho, comecei a dessensibilizar isso."

Osaka mencionou que os regulamentos da Covid-19 em torno do tênis no ano passado apenas ampliaram o problema.

Os jogadores tiveram que ficar em bolhas estritas durante os torneios para evitar a propagação de casos.

"Começou a não ser uma conquista para mim, por isso senti que era muito ingrata por esse facto", acrescentou.

"Acho que, sem dúvida, toda esta coisa da Covid foi muito stressante com as bolhas e o facto de não ver as pessoas e não ter interacções."

Fonte: edition.cnn.com