Naomi Osaka: "Pode ser devastador ajustar-se à fama e à fortuna", diz a grande tenista Chris Evert

A grande tenista venceu os seus dois primeiros Grand Slams com apenas 19 anos, em 1974, e chegou ao topo da classificação por computador quando esta foi introduzida, em novembro de 1975, mantendo o primeiro lugar durante um total de 260 semanas.

Agora, Evert está a dar o seu apoio a Naomi Osaka, depois de a número 2 do mundo se ter retirado do Open de França na segunda-feira, invocando a sua saúde mental.

A 18 vezes vencedora do Grand Slam sugere que Osaka não pensou que a situação "causaria tanto alarido" quando anunciou pela primeira vez que não participaria em conferências de imprensa devido ao seu impacto na sua saúde mental.

Ao contrário de outros desportos, os jogadores de ténis estão a despontar cada vez mais cedo, com muitos a aparecerem nos maiores palcos ainda adolescentes.

É por isso que os meios de comunicação social precisam de "ter algum respeito", porque a fama numa idade tão jovem pode muitas vezes ser "devastadora", segundo Evert.

"Acho que a imprensa tem de tomar uma posição, tem de subir mais um nível e ter algum respeito", disse a jogadora de 66 anos a Chris Cuomo, da CNN.

"Fama e fortuna numa idade jovem e, graças a Deus, a associação feminina de ténis tem recursos - recursos de saúde mental, recursos de formação para os media. Há ajuda para estes miúdos.

"Mas quando se vem de uma família muito unida, com uma educação muito modesta e, de repente, se é o atleta mais famoso do mundo e o que mais dinheiro e troféus ganha no mundo, a vida muda e isso também pode ser bastante devastador".

Melhorar a relação entre os jogadores e os media é do interesse de todos, diz Evert.

"Penso que todos têm de falar sobre uma solução para tornar este ambiente saudável para os jogadores, porque estamos todos juntos nisto para promover o desporto."

Lidar com a situação

Na segunda-feira, Osaka disse em seu comunicado que se retiraria do Aberto da França de 2021 para que "todos possam voltar a se concentrar no tênis que está acontecendo em Paris", acrescentando que ela "tiraria algum tempo da quadra".

Osaka revelou que tinha "sofrido longos episódios de depressão" desde que ganhou o seu primeiro título de Grand Slam em 2018.

Na semana passada, citando razões de saúde mental, Osaka postou nas redes sociais que não participaria de nenhuma conferência de imprensa durante o Aberto da França, esperando que quaisquer multas incorridas fossem para uma instituição de caridade de saúde mental.

Após a sua vitória em sets directos no domingo na primeira ronda, Osaka foi multada em 15.000 dólares por não falar com os meios de comunicação social, anunciou Roland Garros num comunicado.

Na terça-feira, os líderes dos quatro Grand Slams divulgaram um comunicado a oferecer o seu apoio a Osaka - mas não pediram desculpa.

Os responsáveis do Open da Austrália, do Open de França, de Wimbledon e do Open dos Estados Unidos afirmaram que iriam oferecer "apoio e assistência" a Osaka, continuando a "melhorar a experiência dos jogadores nos nossos torneios".

Lidar com estas conferências de imprensa, muitas vezes dominadas por homens - algo a que Kris Soutar, consultor da Tennis Scotland e da Judy Murray Foundation, fundada pela mãe de Andy Murray, chama de "fosso de abutres" - pode ser intimidante para os jogadores, em especial para os que perdem.

Venus Williams, sete vezes vencedora do Grand Slam, partilhou o seu segredo para lidar com a imprensa após a sua derrota na primeira ronda para a russa Ekaterina Alexandrova no Open de França, na terça-feira.

"Sei que cada pessoa que me faz uma pergunta não consegue jogar tão bem como eu e nunca conseguirá", disse Williams, de 40 anos.

"Não importa o que digam ou o que escrevam, nunca me vão conseguir igualar. É assim que eu lido com isso. Mas cada pessoa lida com isso de forma diferente".

Na terça-feira, o número 1 do mundo, Novak Djokovic, também manifestou o seu apoio a Osaka.

"Eu apoio-a, acho que ela foi muito corajosa ao fazer isso", disse ele. "Tenho muita pena que ela esteja a passar por uma situação dolorosa e de sofrimento mental, pelo que ouvi dizer.

"Devo dizer que foi uma decisão muito corajosa da parte dela. Mas ela sabe como se sente melhor e se precisa de um tempo para refletir e recarregar as baterias, e é isso que precisa de fazer. E espero que ela volte forte".

Sheena McKenzie e Kevin Dotson contribuíram para este relatório.

