Naomi Osaka interrompe a conferência de imprensa em lágrimas após troca de palavras com um jornalista

A conferência de imprensa do Western & Southern Open em Mason, Ohio, começou com Osaka a responder a perguntas sobre a saúde mental e a realização de conferências de imprensa - assuntos sobre os quais ela deu início a uma conversa generalizada no início deste ano, quando se retirou do Open de França por não querer participar em conferências de imprensa, invocando a sua saúde mental.

Depois dessas perguntas, Osaka foi questionada sobre a preparação para a temporada de verão em campo duro e sobre a sua reação ao que se está a passar no Haiti após o terramoto devastador. O pai de Osaka é natural do Haiti e a estrela do ténis disse num tweet no sábado que daria o prémio em dinheiro que ganhasse no Western & Southern Open aos esforços de ajuda ao Haiti.

Foi durante essa parte da sessão que Osaka começou a limpar o rosto e baixou o chapéu sobre os olhos. Um repórter disse: "Desculpe", enquanto Osaka se emocionava, ao que Osaka respondeu: "Não, você é muito boa".

Com Osaka a chorar, o moderador disse que iriam fazer uma pausa rápida. Após alguns minutos, Osaka voltou para terminar a sessão. Ela pediu desculpas por ter saído.

Antes de tudo isto acontecer, Osaka entrou numa troca de palavras com Paul Daugherty, um repórter do Cincinnati Enquirer, que disse: "Não gosta muito de lidar connosco, especialmente neste formato. No entanto, tem muitos interesses externos que são servidos por ter uma plataforma mediática".

Mais tarde, o agente de Osaka chamou ao jornalista um "rufia".

Após a troca de palavras, Daugherty publicou uma coluna na qual observou que "no formato Zoom, não há espaço para discussão ou nuances", acrescentando que não tinha certeza se Osaka entendeu a pergunta ou se ela a deixou desconfortável. Mas elogiou a resposta da jogadora, chamando-lhe "honesta, ponderada... e diferente de qualquer outra resposta que já recebi em 34 anos de cobertura de desporto em Cincinnati".

Antes dos Jogos Olímpicos, a última vez que Osaka competiu foi no Open de França, em maio. Antes do início desse torneio, a tetracampeã e número 2 do mundo disse que não daria conferências de imprensa - sabendo que seria multada - alegando a sua saúde mental.

Depois de uma declaração de todos os quatro grandes torneios - o Open da Austrália, o Open de França, Wimbledon e o Open dos EUA - que ameaçava mais punições, incluindo a falta de comparência no torneio, Osaka retirou-se, revelando que tinha "sofrido longos surtos de depressão" desde que ganhou o seu primeiro grande título em 2018.

"Estou a descobrir isso ao mesmo tempo que vocês

Depois de responder a perguntas consecutivas sobre conferências de imprensa, esta foi a troca de palavras que ocorreu entre o colunista Daugherty e Osaka:

Daugherty: "Não gosta muito de lidar connosco, especialmente neste formato. No entanto, tem muitos interesses externos que são servidos pelo facto de ter uma plataforma mediática. Acho que a minha pergunta é: como é que consegue equilibrar as duas coisas? E também tem alguma coisa que queira partilhar connosco sobre o que disse à Simone Biles?" (No início da conferência de imprensa, Osaka disse que tinha enviado uma mensagem a Biles, mas que queria dar-lhe espaço, "porque sei como isso pode ser avassalador").

Osaka: "Quando diz que não sou louca por lidar com vocês, a que é que se refere?"

Daugherty: "Bem, disse que não gosta especialmente do formato da conferência de imprensa, mas parece ser obviamente o meio mais utilizado para comunicar com os meios de comunicação social e, através dos meios de comunicação social, com o público.

Osaka: "Isso é interessante. Eu diria que a ocasião, como quando dar as conferências de imprensa, é o que me parece mais difícil".

Osaka fez uma pausa, dizendo que estava a pensar. O moderador sugeriu que continuássemos e perguntou a Osaka se ela queria responder à próxima pergunta.

Osaka: "Não. Estou muito interessada nesse ponto de vista. Por isso, se pudesse repetir, seria ótimo".

Daugherty: "A pergunta era sobre o facto de não gostar muito de lidar com os meios de comunicação social, especialmente neste formato. Sugeriu que há formas melhores de o fazer e que gostaríamos de tentar explorar isso. A minha pergunta é que, para além do ténis, também tem interesses externos que são servidos pela plataforma que os meios de comunicação lhe oferecem. A minha pergunta é: como é que achas que podes equilibrar melhor as duas coisas?

Osaka: "Sinto que isto é algo que não posso falar por toda a gente. Só posso falar por mim, mas desde que sou mais nova que os meios de comunicação social se interessam muito por mim e penso que isso se deve ao meu passado e à minha forma de jogar. Porque, em primeiro lugar, sou um jogador de ténis. É por isso que muita gente se interessa por mim.

"Diria que, nesse aspeto, sou bastante diferente de muita gente. Não posso evitar que haja coisas que eu tweet ou que eu diga que dão origem a muitos artigos de jornal ou coisas do género. Sei que isso se deve ao facto de ter ganho alguns Grand Slams e de ter participado em muitas conferências de imprensa onde estas coisas acontecem.

"Mas também diria que não sei muito bem como equilibrar as duas coisas. Estou a descobrir isso ao mesmo tempo que tu, diria eu".

Depois disso, enquanto Osaka recebia as perguntas seguintes de um jornalista de ténis sobre a preparação e o Haiti, Osaka mostrou uma emoção visível.

O agente de Osaka, Stuart Duguid, disse num comunicado: "O rufia do Cincinnati Enquirer é o epítome da razão pela qual as relações entre os jogadores e os meios de comunicação social são tão tensas neste momento. Toda a gente no Zoom concordará que o seu tom não era correto e que o seu único objetivo era intimidar. Um comportamento realmente terrível. E esta insinuação de que a Naomi deve o seu sucesso fora do campo aos meios de comunicação social é um mito - não sejam tão auto-indulgentes".

A CNN contactou Daugherty para comentar o assunto.

Há pessoas que não conheço muito bem e que me fazem perguntas muito, muito sensíveis

Antes da troca com Daugherty, um repórter perguntou a Osaka se havia algum conselho que ela pudesse dar aos repórteres sobre como eles podem ajudar a tornar uma experiência melhor para os atletas que passam por perdas e momentos difíceis enquanto fazem perguntas durante as coletivas de imprensa.

"Para mim, sinto que a maior parte do tempo - isto é apenas eu como pessoa - sou bastante aberta quando se trata de conferências de imprensa", disse Osaka. "Sinto que tenho sido assim toda a minha vida. Há alturas em que diria que há pessoas que não conheço muito bem que me fazem perguntas muito, muito sensíveis. E, especialmente depois de uma perda, isso amplifica-se um pouco.

"Eu diria que até perguntas repetitivas, como perguntas que já nos foram feitas antes, mas talvez vocês não estivessem presentes na conferência de imprensa anterior. Talvez possam ler as transcrições. Não sou uma profissional em conferências de imprensa nem nada do género, mas diria que só para tornar a experiência mais amigável".

Ela também deu a sugestão de um jogador tirar um "dia de baixa".

"Somos multadas se não fizermos conferências de imprensa, mas às vezes sentimo-nos muito tristes", disse Osaka. "Sinto que talvez devesse haver uma regra que nos permitisse tirar um dia de baixa e responder-vos por e-mail e coisas do género. Acho que seria justo, mas também só estou a falar do meu lado e não sei como é que os vossos rapazes (referindo-se aos meios de comunicação social) - acho que talvez também nos queiram captar quando estamos fora do campo, por isso não sei bem o que é justo."

Relativamente ao Haiti, Osaka disse: "É realmente assustador. Vejo as notícias todos os dias. Sinceramente, o terramoto foi perto da escola dos meus pais. Sinceramente, não tenho a certeza de como está a correr, e ainda não vi nenhuma fotografia ou vídeo."

No Western & Southern Open de 2020 - realizado no USTA Billie Jean King National Tennis Center em Nova York, em vez da área de Cincinnati - Osaka foi o vice-campeão depois de se retirar por causa de uma lesão no tendão. Ela viria a ganhar o US Open.

