Naomi Osaka escolhe a nacionalidade japonesa para os Jogos Olímpicos de Tóquio

Duas vezes campeã do Grand Slam, Osaka, que nasceu no Japão, filha de mãe japonesa e pai haitiano, mas foi criada nos EUA, disse à NHK que lhe dá "um sentimento especial tentar ir aos Jogos Olímpicos para representar o Japão".

De acordo com a lei japonesa, as pessoas com dupla nacionalidade devem escolher uma delas antes de completarem 22 anos de idade. Osaka faz 22 anos a 16 de outubro.

"Penso que poderei colocar mais da minha emoção ao jogar pelo orgulho do país", disse à NHK.

Osaka, que reside nos Estados Unidos, derrotou a número um do mundo, Ash Barty, na final do Open da China, em Pequim, no passado domingo.

A sua vitória, depois do título conquistado no mês passado no Pan Pacific Open, no Japão, elevou-a de novo ao terceiro lugar do ranking mundial.

Osaka conquistou o seu primeiro título de Grand Slam ao derrotar Serena Williams na final do Open dos Estados Unidos no ano passado e, depois, venceu o Open da Austrália em janeiro, tornando-se numa das maiores e mais lucrativas estrelas desportivas do Japão.

Osaka, que joga sob uma bandeira japonesa no WTA Tour, estreou-se na Fed Cup pelo país em 2017.

A CNN contactou a Associação Japonesa de Ténis e o agente de Osaka para obter comentários.

