Naomi Osaka é nomeada Desportista do Ano pelo Laureus e Lewis Hamilton é reconhecido pelo seu trabalho em prol da justiça social

A jovem de 23 anos foi nomeada Laureus Sportswoman of the Year para 2021 depois de ganhar seu segundo título do US Open, mas não foi apenas seu sucesso na quadra que contribuiu para ela reivindicar o elogio.

Durante a sua corrida para o sucesso do Grand Slam em Flushing Meadows e no meio da campanha Black Lives Matter, Osaka usou uma máscara facial diferente para cada jogo, cada uma com o nome de uma vítima negra de alegada violência policial ou racista nos EUA.

Depois de ver tantos dos seus "modelos" ganharem o prémio, Osaka disse que "significa muito" para ela poder recebê-lo ela própria.

"Em relação ao meu ativismo no campo, penso que é importante usar a minha voz, porque sinto que muitas vezes me contenho e me preocupo com o que as pessoas pensam de mim, mas se temos uma plataforma é muito importante usá-la", explicou.

"Olhando para o futuro, as minhas principais esperanças para o futuro seriam apenas ter ajudado ou tido impacto no maior número de pessoas possível e, espero, ser uma pessoa melhor."

Os Prémios Laureus deste ano, habitualmente um evento de luxo com passadeira vermelha que ganhou a alcunha de "Óscares do Desporto", foram organizados digitalmente devido à pandemia do coronavírus.

Os prémios contaram as "histórias inspiradoras de pessoas que trabalharam incansavelmente para combater a pandemia e destacaram a defesa de desportistas que usaram as suas posições de influência para causar um impacto poderoso em questões e conflitos que vão além do desporto", segundo um comunicado da Laureus.

Usar a sua plataforma

Assim como Osaka, outro atleta proeminente que usou sua plataforma para iluminar as injustiças sociais e a desigualdade racial durante 2020 foi o astro da Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Ao mesmo tempo que igualou o recorde de Michael Schumacher de sete campeonatos mundiais de F1, Hamilton foi uma voz forte contra a brutalidade policial e a injustiça racial no rescaldo da morte de George Floyd em Minneapolis.

O piloto da Mercedes usou um capacete Black Lives Matter com um fato de corrida preto, ajoelhou-se antes de cada grande prémio e incentivou os seus colegas a fazerem o mesmo. O seu carro foi pintado de preto como uma declaração do compromisso da equipa para com a diversidade.

Como resultado, Hamilton - que ganhou o Prémio Desportista do Ano no ano passado juntamente com Lionel Messi - foi galardoado com o primeiro Prémio Laureus Atleta Defensor do Ano de 2021 "pelo seu envolvimento na luta contra o racismo".

"O ano passado foi incrivelmente difícil para muitos, mas também foi animador ver o poder de nossas vozes coletivas desencadear novas conversas e mudanças", disse Hamilton.

"O impacto de cada um de vocês que se levantou é muito inspirador, por isso quero agradecer-vos. Por favor, continuem a lutar, continuem a fazer brilhar a vossa luz.

"O aumento global para resolver a questão de longa data do racismo sistémico e da desigualdade na nossa sociedade tem sido monumental, mas temos de continuar a lutar

"Todos temos de nos considerar responsáveis por uma mudança positiva no nosso mundo e de nos responsabilizar, para que as promessas do ano passado se transformem em acções. Acredito sinceramente que, juntos, chegaremos lá e, por isso, estou convosco enquanto avançamos".

Para fechar a história

Ao lado de Hamilton, Rafael Nadal também teve um 2020 histórico.

Em junho, o espanhol conquistou seu 13º título do Aberto da França, igualando o recorde de todos os tempos de Roger Federer de 20 vitórias de Grand Slam na carreira no processo.

Em reconhecimento, Nadal foi nomeado Desportista do Ano do Laureus para 2020, o seu quarto prémio Laureus.

"Tive concorrentes fantásticos: o resto dos desportistas provavelmente merecem o troféu da mesma forma que eu, mas este foi o ano para mim e não posso estar mais feliz", disse o jogador de 34 anos.

"Ganhar o Open de França e igualar o 20º Grand Slam de Roger Federer foi um momento inesquecível. Significa muito igualar o meu grande rival, mas, ao mesmo tempo, o meu grande amigo. É algo muito especial depois de toda a história que tivemos juntos dentro e fora do court", acrescentou Nadal.

"A pandemia que estamos a enfrentar é algo sem precedentes e quero enviar uma mensagem de apoio a todas as famílias que sofreram ou perderam alguém."

