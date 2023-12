Naomi Osaka diz que há coisas que "fez mal" durante a sua desistência do Open de França de 2021

Osaka esteve no centro das atenções em maio, quando se retirou do torneio depois de se recusar a falar com os meios de comunicação social durante o evento, invocando razões de saúde mental para a sua decisão. Foi-lhe aplicada uma multa de 15.000 dólares por não ter falado com os meios de comunicação social em Roland Garros, na esperança de que o dinheiro da multa fosse canalizado para uma instituição de caridade para a saúde mental.

"Honestamente, sinto que há muitas coisas que fiz mal naquele momento, mas também sou o tipo de pessoa que vive o momento", disse Osaka aos jornalistas em Nova Iorque na sexta-feira, antes do Open dos Estados Unidos.

"O que quer que eu sinta, digo-o ou faço-o. Não acho que isso seja necessariamente uma coisa má. Acho que aprendi a fazer muitas coisas melhor. Claro que não acho que a mesma situação se vá repetir", disse.

"Diria que talvez tenha pensado um pouco mais sobre o assunto, pois não sabia a dimensão do que iria acontecer", acrescentou Osaka.

A sua decisão de se retirar de Roland Garros e de se afastar um pouco do ténis competitivo suscitou um debate sobre a relação que os atletas têm com os meios de comunicação social e sobre se as conferências de imprensa funcionam ou não em detrimento da sua saúde mental.

Osaka afirmou que o formato das conferências de imprensa está "desatualizado" e "precisa de ser atualizado", num artigo de opinião que escreveu para a edição de julho da revista TIME.

"Gosto muito da imprensa; não gosto de todas as conferências de imprensa", escreveu Osaka. "No entanto, na minha opinião (e quero dizer que esta é apenas a minha opinião e não a de todos os jogadores de ténis em digressão), o formato da conferência de imprensa em si está ... a precisar de ser atualizado".

"Acredito que podemos melhorá-lo [...] Menos sujeito vs. objeto; mais par a par", acrescentou.

A número 3 do mundo também chamou a atenção no início deste mês quando fez uma pequena pausa durante uma conferência de imprensa antes do torneio no Western & Southern Open depois de começar a chorar. Depois de ter sido eliminada do torneio por Jil Teichmann, Osaka reflectiu que tomar a decisão de sair e jogar "por si só é um feito".

No início deste mês, Osaka disse que se sentia mais grata pela sua carreira de tenista, depois de ver as situações angustiantes no Haiti e no Afeganistão.

A bicampeã do US Open vai tentar recuperar o seu título este ano em Flushing Meadows, que começa na segunda-feira, 30 de agosto.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com