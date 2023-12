Destaques da história

"Não tens mais nada para fazer num domingo à noite? Nick Kyrgios provoca um fã depois de ter sido insultado

Kyrgios troca piadas com um adepto em Miami

Fã é expulso quando Kyrgios derrota Lajovic

Kyrgios, de 23 anos, reagiu depois de ter sido insultado por um espetador sentado atrás de si no primeiro set da sua vitória por 6-3 6-1 sobre Dusan Lajovic.

"Conseguiste um bilhete grátis? Porque me está a ver num domingo à noite?" gritou Kyrgios para as bancadas. "Não tens mais nada para fazer num domingo à noite?"

O homem, por sua vez, fez um gesto a Kyrgios, que três pontos depois respondeu com "Mano, onde está a tua família?".

Enquanto a sua companheira permaneceu sentada, o espetador acabou por ser escoltado para fora pelos comissários de bordo e Kyrgios acenou-lhe do court.

Após o jogo, o jogador de 23 anos disse que "se divertiu um pouco com a situação".

"Eu sabia que ia fazer com que ele fosse expulso", acrescentou. "Adorei, adorei tudo. Acho que o público adorou".

Kyrgios explicou como o incidente teve origem no facto de o homem estar a brincar com o seu corte de cabelo.

"Numa mudança de pontas, ele disse literalmente: 'És um d*** .... Ele disse que eu tinha um corte de cabelo de merda. E sabes que mais? Não vou a um barbeiro há alguns dias, por isso ele tinha razão", disse o número 33 do mundo.

Na quadra, Kyrgios produziu um saco de truques ao passar por Lajovic.

Só no primeiro set, ele experimentou duas vezes saques por baixo do braço - um dos quais resultou em um ás - e ganhou um rali que incluiu um tweener (tiro através das pernas).

Semifinalista em Miami em 2016 e 2017, o australiano joga contra o croata Borna Coric nos oitavos de final.

Kyrgios já foi notícia várias vezes durante este torneio. Num jogo de pares anterior, chamou ao árbitro uma "desgraça" e bateu com a raquete no chão em sinal de frustração.

O jogador também criticou Angelique Kerber depois de a ex-número 1 do mundo ter dito à sua adversária da terceira ronda, Bianca Andreescu, que ela era "a maior rainha do drama" quando apertaram as mãos no final do jogo.

"Bruh, disseste que ela é uma rainha do drama e depois publicas isto", escreveu Kyrgios no Twitter, respondendo à mensagem de Kerber a felicitar Andreescu pela vitória.

No mês passado, o australiano foi criticado por Rafa Nadal após a sua derrota para o espanhol no Open do México, torneio que Kyrgios acabou por vencer.

"Falta-lhe respeito pelo público, pelo rival e por si próprio", disse Nadal depois de um jogo em que Kyrgios voltou a utilizar um serviço por baixo do braço.

"É um jogador que tem talento para ganhar Grand Slams - um jogador que pode lutar pelo topo do ranking - mas há uma razão para estar onde está."

O número 1 do mundo, Novak Djokovic, precisou de três sets para derrotar o argentino Federico Delbonis por 7-5 4-6 6-1 em Miami e marcar presença nos oitavos de final contra Roberto Bautista Agut.

Roger Federer vai tentar juntar-se a ele na segunda-feira, quando defrontar o sérvio Filip Krajinovic.

