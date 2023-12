Não ser John Malkovich: o ator faz-se passar pelas figuras mais famosas da história

O fotógrafo propôs-se recriar algumas das fotografias mais emblemáticas da história moderna, como a fotografia de Annie Leibovitz de John Lennon e Yoko Ono, o retrato de Alberto Korda de Che Guevara e a imagem de Arthur Sasse de Albert Einstein a pôr a língua de fora.

Miller pediu ao seu amigo e colaborador de longa data John Malkovich para se juntar ao projeto. Ao longo de duas sessões, em 2014 e 2017, tiraram mais de 60 fotografias em que o ator de Hollywood posou como uma série de figuras históricas, de Salvador Dalí a Abraham Lincoln.

A série será exibida na íntegra, pela primeira vez nos EUA, na Galeria Mac-Gryder, em Nova Orleães, no âmbito do evento anual Arts for Art's Sake.

Miller e Malkovich conheceram-se há mais de 20 anos, quando ambos trabalhavam para a famosa companhia de teatro de Chicago, Steppenwolf. Rapidamente se aperceberam que tinham química, disse Miller numa entrevista telefónica.

"John tornou-se a minha musa", explicou, "Ele era alguém que estava aberto a tudo. Nunca disse 'não' a nenhuma ideia que eu tivesse para um retrato - e provavelmente agora temos mais de 200 retratos que fizemos juntos."

A ideia da série surgiu em 2013, quando Miller estava a recuperar de um cancro. "Passei muito tempo a pensar e comecei a pensar nos meus mentores, em todos estes fotógrafos maravilhosos que vieram antes de mim e com os quais pude aprender", afirmou.

"Enquanto estava deitado na minha cama, a recuperar, podia praticamente fechar os olhos e estas imagens vinham ter comigo, porque estavam tão enraizadas na minha cabeça. São o tipo de fotografias que, quando as vemos penduradas num museu ou numa galeria, os joelhos ficam dobrados."

Miller começou a pesquisar as fotografias famosas que esperava reencenar, estudando todos os pormenores das obras originais, incluindo o vestuário, os adereços e o equipamento utilizado. Enquanto pensava em quem seriam os sujeitos, andou às voltas algumas vezes antes de se decidir por Malkovich.

"Olhei realmente para todas as possibilidades", recorda. Comecei a pensar: "Será que faço cada cena com um ator diferente? Pensei também noutros actores, Willem Dafoe, Sean Penn - mas tinha tanto repertório com o John e estava tão habituado ao seu génio que sabia que ele me daria conta do recado."

Fazer coincidir os respectivos horários não foi fácil - Miller é um dos melhores fotógrafos de publicidade do mundo e Malkovich não é apenas uma estrela de cinema, mas também um ator de teatro prolífico. Para aproveitar ao máximo o pouco tempo que tinham juntos, Miller preparou até seis fotos por dia, preparando meticulosamente o estúdio para que, quando Malkovich chegasse, tudo funcionasse como um relógio.

"O que não queremos fazer num momento como este, quando um tipo está a entrar tão profundamente na personagem, é começar a mexer nas luzes e nas coisas que não estão a funcionar, por isso temos de ter tudo muito bem planeado. Temos de o tratar como as estrelas: quando a Marilyn entra no cenário, sabem que têm uns minutos!"

E ele entrou profundamente na personagem. Miller disse que, ao ver Malkovich entrar no estúdio, sentar-se na cadeira de maquilhagem e vestir as roupas e as próteses, assistiu a uma transformação.

"Ele foi tão fundo que quase deixou seu corpo de John Malkovich e entrou em outro. Transformou-se em Marilyn Monroe. Transformou-se em Winston Churchill. E foi um momento 'uau'", disse o fotógrafo. "Depois, essa mesma transformação acontecia quando ele saía dessa personagem e voltava a ser John Malkovich. Havia uma pausa de cinco ou dez segundos no meio que era quase assustadora."

Miller também mergulhou na personagem enquanto recriava meticulosamente as condições de luz utilizadas pelos fotógrafos originais. "Tornei-me no fotógrafo que o estava a fotografar", recorda. "Tornava-me David Bailey, tornava-me Albert Watson, tornava-me Annie Leibovitz. Por isso, já não éramos Sandro e John... assim que ele se sentava na cadeira, tornava-se na personagem que ia ser no meu cenário."

A exposição coincide com o 20º aniversário de "Being John Malkovich", um filme em que um marionetista descobre um portal na cabeça de John Malkovich, permitindo que estranhos habitem o seu corpo. Mas, segundo Miller, o filme nunca foi uma inspiração para a série fotográfica: "Nunca pensei nisso. É um dos meus filmes favoritos, adoro-o, mas não teve qualquer influência em mim".

Miller diz que o feedback que recebeu de alguns dos fotógrafos a quem prestou homenagem foi totalmente positivo. Quanto aos que já faleceram, tem um desejo: "Espero que talvez estejam lá em cima, a olhar para mim e a dizer: 'Obrigado, Sandro. Fizeste um bom trabalho".

Malkovich, Malkovich, Malkovich: Homage to Photographic Masters (Malkovich, Malkovich, Malkovich: Homenagem aos Mestres da Fotografia) está patente na Galeria Mac-Gryder, em Nova Orleães, de 5 de outubro de 2019 a 1 de janeiro de 2020.

Imagem de topo: John Malkovich como Meryl Streep, recriando o retrato de Annie Leibovitz de 1981.

