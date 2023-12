"Não há nada como isto", diz o canoísta Dane Jackson depois de descer 300 pés de cascatas

O americano já levou o seu caiaque cor-de-rosa a algumas das mais remotas quedas de água do mundo, mas poucas, diz ele, se comparam ao desfiladeiro de Santo Domingo, no México - onde se encontra a secção de águas brancas mais íngreme e mais fácil de correr do mundo.

Enterradas nas profundezas de uma selva no estado de Chiapas, no sul do país, as quatro cascatas bem compactadas estão bem isoladas da civilização, tão perigosas quanto paradisíacas para caiaqueiros como Jackson.

"É uma daquelas secções que não se consegue acreditar que existe", diz ele à CNN Sport, várias semanas depois de ter descido a secção de águas brancas em março.

A corrida desce mais de 300 pés no espaço de 0,2 milhas e está dividida em quatro secções: Angel Wings, The Dome, Toboggan e Raw Dog.

As duas primeiras são as mais altas e, por conseguinte, as mais difíceis; Angel Wings desce cerca de 80 pés e corre quase diretamente para The Dome, que tem 85 pés.

"Têm uma forma muito especial", diz Jackson, "particularmente as duas primeiras cascatas - estão muito próximas umas das outras, o que significa que da primeira cascata grande e mais difícil para a seguinte, quase não há tempo.

"É preciso ter a certeza de que se está em linha, e é por isso que demos prioridade à segurança em torno dessa cascata em particular."

Como parte dessas precauções de segurança, Jackson e a sua equipa verificaram os níveis de água e estudaram a área circundante, depois colocaram cordas em ambos os lados do rio para ajudar na extração se alguma coisa corresse mal.

Toda a secção é de alto risco, especialmente porque o hospital mais próximo fica a quase duas horas de carro. Com uma cascata a correr diretamente para outra, mesmo um pequeno erro no topo da descida pode criar problemas mais tarde.

Jackson e o seu amigo Bren Orton tornaram-se apenas a quarta e quinta pessoas a completar toda a sequência, de acordo com o representante de Jackson, devido à natureza potencialmente perigosa de ter quedas de água tão grandes tão próximas umas das outras.

Rush Struges, Rafa Ortiz e Evan Garcia foram as primeiras pessoas a percorrer as cascatas de cima para baixo em 2013.

"É um local muito remoto", diz Jackson, "por isso temos de ter a certeza de que confiamos na nossa decisão de correr e também nas pessoas que nos ajudam".

Jackson, de 29 anos, sente-se tão à vontade a descer de caiaque um desfiladeiro isolado como a competir internacionalmente, tendo ganho quatro títulos de campeão mundial de estilo livre desde 2013.

Há três anos, ele desceu a cachoeira Salto del Maule de 134 pés no Chile, a segunda maior descida de cachoeira da história e uma experiência que ele comparou a "cair da face da terra".

Os feitos de Jackson no desporto talvez não sejam totalmente surpreendentes, tendo em conta os seus antecedentes familiares. O seu pai, Eric, foi um canoísta olímpico e campeão mundial de estilo livre, enquanto a sua irmã, Emily, também ganhou títulos mundiais.

Mas isso não impede que a família de Jackson fique ansiosa quando ele embarca num grande projeto, incluindo a sua descida no desfiladeiro de Santo Domingo.

"O meu pai é um canoísta profissional, a minha irmã é uma canoísta profissional, a minha mãe tem estado sempre presente", diz Jackson. "Acho que a minha mãe e a minha irmã, em particular, não gostam quando faço coisas grandes como esta.

"Normalmente, só lhes digo depois o que aconteceu, o que estou a fazer... Ficam sempre contentes quando as coisas correm bem".

Entre os perigos apresentados pelo mais recente desafio de Jackson no desfiladeiro de Santo Domingo, estava também um lembrete da razão pela qual ele se apaixonou pela canoagem em primeiro lugar.

"Fazê-lo bem e em segurança e estar no fundo com os teus amigos?", diz ele. "Não há nada como isso."

Fonte: edition.cnn.com