Não há motivo para pânico para os Golden State Warriors antes do jogo 2 das finais da NBA contra os Boston Celtics

Os Warriors, a disputar a sua sexta final em oito épocas, pareciam estar no bom caminho para vencer o jogo 1 de quinta-feira, mas uma enorme reviravolta no quarto período levou os Celtics a assumirem a liderança da série a melhor de sete com uma vitória por 120-108.

"É o primeiro contra quatro, não o primeiro contra um", disse Klay Thompson, dos Warriors, após o jogo.

"E todos nós já passámos por situações como esta. Não há razão para entrar em pânico. Continuo a gostar das nossas hipóteses, vamos para casa e vamos digerir o que aconteceu. Sei que seremos melhores no Jogo 2."

O Boston tem agora a oportunidade de assumir a liderança na série durante o jogo de domingo, que começa às 20h00 ET no Chase Center. Depois disso, as equipas disputam jogos consecutivos em Boston.

A surpreendente vitória no Jogo 1, a primeira participação do Celtics nas Finais da NBA desde 2010, incluiu uma corrida de 17-0 no quarto período - a segunda maior corrida de pontuação no último período de um jogo das Finais nas últimas 50 temporadas, de acordo com a ESPN.

Al Horford liderou a pontuação para os Celtics com 26 pontos, enquanto Jaylen Brown acrescentou 24.

"Não foi o nosso melhor jogo, mas continuámos a lutar e a encontrar formas diferentes de conseguir esta vitória", disse Horford, que tinha participado em 141 jogos dos playoffs antes de se estrear nas Finais na quinta-feira.

Para os Warriors, a notícia positiva é que eles ainda não perderam jogos consecutivos nesta pós-temporada em sua busca pelo quarto título com o técnico Steve Kerr.

"É uma série de sete jogos por uma razão", disse Kerr aos repórteres após o jogo de quinta-feira. "O mérito é do Boston, que chegou lá e ganhou a vitória, jogou um excelente quarto período.

"Vamos entrar e ver o filme... e ver onde podemos melhorar. É um jogo, passamos ao seguinte... Já estivemos nesta posição antes e ganhámos séries em que perdemos o primeiro jogo."

Nos EUA, as finais podem ser vistas na ABC ou na ESPN3. Em alternativa, nos EUA e em todo o mundo, pode assistir aos jogos em direto no NBA League Pass.

Fonte: edition.cnn.com