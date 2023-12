Não és, não podes, e eu sempre fui, posso e vou": Isha Johansen sobre a sua ascensão aos corredores do poder da FIFA

"A narrativa sobre a Serra Leoa era a das crianças-soldado", diz Johansen a Alex Thomas, da CNN Sport. "Detalhes realmente horríveis sobre o que aconteceu durante a guerra.

"Pensei que através da linguagem do futebol e do poder do futebol, eu poderia mudar essa narrativa."

Como responsável pelo futebol, Johansen já teve uma carreira cheia de acontecimentos - é a presidente de longa data da Associação de Futebol da Serra Leoa, depois de ter sido eleita em 2013.

Durante esse tempo, teve de lidar com o Ébola, a Covid-19, ataques de pânico e a prisão - por acusações de corrupção de que foi posteriormente ilibada.

Num sector historicamente dominado por homens, não tem sido uma tarefa fácil.

Foi em 2004 que criou a F.C. Johansen para ajudar as crianças nas ruas de Freetown.

"Eu não conhecia as estruturas políticas", recorda. "Não sabia o que era construir uma carreira como administradora de futebol até chegar a presidente da federação ou algo do género, muito menos da FIFA.

"Eram apenas crianças deslocadas devido à guerra no bairro, e tudo o que eu queria fazer era tirar esses meninos das ruas à noite, colocá-los em casa onde deveriam estar, tirá-los das ruas de manhã e, durante o dia, colocá-los na escola onde deveriam estar.

"Para mim, era muito óbvio que eles viviam e sonhavam com o futebol... por isso, era esse o meu objetivo e era só isso que me interessava."

Foi durante a visita de David Beckham à Serra Leoa como embaixador da boa vontade da UNICEF em 2008 que Johansen sentiu a possibilidade de transformar sonhos em realidade.

"David Beckham veio à Serra Leoa e estes rapazes conheceram-no com a camisola do FC Johansen com o número sete, Beckham, tudo isso foi um momento fantástico para nós.

"Os miúdos foram fantásticos e depois apercebi-me que, sabem que mais? Isto é tão poderoso que podemos mudar a nossa história em grande, de uma forma maior."

Entrando na segunda divisão do país, o F.C. Johansen cresceu em proeminência, viajando para o estrangeiro para competir em torneios internacionais, como a Taça da Suíça de Sub-16, que venceu em 2011, derrotando o Liverpool na final.

De regresso a casa, a boa forma do clube elevou-o à Premier League nacional e os jogadores foram convidados para testes nos principais clubes ingleses, Chelsea, Liverpool e Manchester City.

"Tornou-se uma grande realidade", diz Johansen. "E acho que foi nessa altura que me apercebi de que posso fazer algo realmente importante pelo meu país através do futebol."

LER: Seán McCabe: o primeiro responsável pela justiça climática do futebol mundial

A agitar as penas

Em 2013, Johansen concorreu às eleições presidenciais da Associação de Futebol da Serra Leoa. Ela admite agora que foi uma manobra destinada a irritar os homens do futebol, mas depois de um comité apoiado pela FIFA ter desqualificado todos os seus adversários - dois por ligações à indústria do jogo e outro por não cumprir um requisito de residência - ela ganhou, sem oposição.

Olhando para trás, reconhece que não tinha conhecimentos suficientes para o cargo, uma vez que, na sua opinião, apenas tinha dirigido um projeto humanitário. Mas mesmo um administrador experiente poderia ter tido dificuldades face aos desafios que enfrentou.

"O meu mandato foi marcado por todo o tipo de situações e desafios", admite Johansen.

"O ébola foi um desafio enorme, que nos atrasou durante mais de dois anos".

Entretanto, Johansen deparou-se com a oposição da hierarquia do futebol serra-leonês, desconfortável com a ideia de uma mulher no comando.

Defensora da boa governação no desporto, Johansen diz que as pessoas da "família do futebol" se opuseram a ela, simplesmente porque não queriam que o futebol fosse governável.

"A minha ideia de trazer integridade ao futebol", diz ela. "A minha ideia de crescimento e desenvolvimento não se coaduna com a ideia deles. É triste, porque não somos diferentes de outros países que têm o mesmo tipo de problemas.

"Acho que chega uma altura em que é preciso traçar uma linha e colocar o país em primeiro lugar. Podes não gostar da Isha. O Isha pode não gostar do outro lado. Mas se há uma fórmula que funciona para o desenvolvimento de um país, então vamos seguir essa fórmula.

"No meu país, tivemos 30, 40 anos de declínio na governação do futebol e no crescimento. Não estamos onde deveríamos estar. Esqueçam todas as outras complexidades, como o ébola, as inundações ou outras. Nós, enquanto família do futebol, não conseguimos crescer e alcançar o que devíamos, simplesmente por causa das lutas internas".

As divisões foram expostas em 2016, quando Johansen foi detida sob a acusação de corrupção, juntamente com o seu vice-presidente e secretário-geral.

Numa longa saga jurídica e política, a FIFA recusou-se a aceitar a destituição do cargo que acompanharia a sua acusação e suspendeu a Serra Leoa do futebol mundial, alegando interferência do governo.

Só depois da absolvição de Johansen de todas as acusações e da sua reintegração como presidente da SLFA é que a suspensão foi levantada.

"Foi uma época muito solitária e assustadora", recorda Johansen, lembrando que foi presa e detida quando estava com a saúde debilitada, enquanto o marido e o filho estavam fora do país.

"Houve outros momentos muito assustadores, como os ataques de pânico e o facto de ter sido levada para o hospital e de eu ter pensado que ia morrer.

"Mas, como vê, são momentos e coisas que me servem de lição, uma lição para ser mais forte."

LER: Protesto, prisão, greve de fome: a heroína esquecida do ativismo desportivo americano

'Eu corri riscos'

Com a sua educação britânica e o seu marido diplomata - Arne Birger Johansen, o cônsul norueguês - Isha Johansen tem sido por vezes vista de forma negativa por alguns meios de comunicação social na Serra Leoa, como se não representasse o seu país e o seu povo.

"Este é um país pobre, o nível de educação não é muito elevado e os meios de comunicação social são muito poderosos", explica. "Fui retratada como uma elitista. Fui retratada como demasiado europeia ou o que quer que seja.

"Mas o facto é que sou uma mulher africana. Sou serra-leonesa. Nasci na Serra Leoa e vivo na Serra Leoa. E com todos os problemas, o Ébola, tudo, fiquei na Serra Leoa.

"Arrisquei-me em nome do meu povo, com o meu povo, com os meus jogadores, com os jovens, e nunca me passou pela cabeça estar noutro lugar que não fosse o meu país."

Ela afirma que a sua resiliência se deve ao facto de ter crescido com irmãos num mundo onde uma mulher tem de lutar por um lugar.

"Sabes que, se fores rapariga, não vais jogar futebol com os rapazes", diz.

"Não vais estar onde nós estamos. Não vais sair para as discotecas connosco. Não vais, não vais, não podes, e eu sempre fui Eu posso, Eu posso e Eu vou."

Essa persistência levou Johansen ao topo da mesa do futebol mundial, com a sua eleição para o conselho da FIFA.

"A nossa história é diferente, o nosso tempo é agora", afirma Johansen. "Apesar dos desafios e dos nossos contextos culturais que não permitem que as mulheres atinjam o nível que desejam, elas podem realmente fazê-lo.

"Já me disseram que sou uma inspiração e acredito que sim, porque sou a prova viva de que, se acreditarmos firmemente, podemos realmente alcançá-lo."

VISITE: CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

Polémica

Apesar de Johansen ter o apoio da FIFA, na Serra Leoa ela continua a ser um para-raios de críticas.

O capitão de longa data da seleção nacional da Serra Leoa, Mohamed Kallon, também se candidatou à presidência em 2013 e, desde então, tem discutido publicamente com Johansen - o que foi resolvido amigavelmente por todas as partes com a ajuda do Ministério dos Assuntos Públicos do país.

A liga nacional de futebol na Serra Leoa tem sido uma raridade na última década.

"Não creio que nos últimos oito anos tenhamos jogado uma liga completa", diz o antigo avançado do Inter de Milão e do Mónaco, que, tal como Johansen, é proprietário de um clube de futebol da Serra Leoa com o mesmo nome.

Segundo Kallon, outras críticas podem ser dirigidas a todos os níveis do desporto, em áreas pelas quais a federação de futebol do país normalmente seria responsável.

"O desenvolvimento do futebol na Serra Leoa não tem nada de bom. O futebol feminino não é praticado em todo o país; o futebol juvenil não é praticado em todo o país.

"Acho que não estamos em lado nenhum. Temos de começar do zero, construir uma base melhor, construir infra-estruturas no país, para depois podermos desenvolver futebolistas."

Johansen rebateu as críticas apontando o facto de a Serra Leoa ter sido o primeiro país africano a introduzir a igualdade de remuneração entre as equipas masculina e feminina.

Apesar de condenar claramente a forma como o futebol é gerido na Serra Leoa, Kallon está otimista quanto à eleição de Johansen para o Conselho da FIFA, admitindo que ela enfrentou dificuldades sem precedentes durante o seu mandato.

"Para mim, pessoalmente, fiquei feliz por ela ter assumido um dos maiores cargos da FIFA", disse ele. "Acho que é bom para a Serra Leoa. É bom para África que haja mulheres a assumir esses cargos e a defender os seus países.

"Joguei na seleção da Serra Leoa durante 18 anos... Sei que quando se trata de ter uma voz na FIFA, uma voz na CAF, não temos uma voz, não temos representação. Por isso, acho que o facto de alguém da Serra Leoa fazer parte do conselho da FIFA foi fantástico.

LER: Como Maya Gaberia superou um acidente com risco de vida para surfar duas ondas que quebraram recordes

Mudando a narrativa

Nos oito anos em que Johansen foi presidente da federação serra-leonesa, não houve eleições, e ela admite que esse é um período excecionalmente longo.

No entanto, de acordo com Johansen, as eleições para a federação deverão ser realizadas em breve, e a sua ausência deve-se ao "comportamento disfuncional da nossa federação e a todas as interferências no mandato", além de riscos significativos para a saúde, como o ébola e a pandemia.

Na FIFA, Johansen diz estar ansiosa por trabalhar em estreita colaboração com o Presidente Gianni Infantino, elogiando a sua paixão por África e uma visão global do desporto que ela partilha.

Infantino também foi alvo de críticas por ter ajudado recentemente um aliado, Patrice Motsepe, a conquistar o cargo mais importante do futebol africano, como Presidente da CAF.

"É um facto que a FIFA me apoiou durante toda esta provação", reconhece Johansen. "Não por ser do sexo frágil, nem por ser um ser mais fraco, nem por qualquer outra coisa que não seja o facto de eu ter chegado com uma agenda em 2013.

"Que era combater a corrupção, que era mudar a narrativa, que era incutir disciplina, essa lealdade enraizada ao que quer que fosse. Eu queria lutar contra isso e criar um futebol mais limpo, melhor e mais saudável. É o que vejo com Gianni Infantino.

"Ele veio com uma agenda de mudança e muitos desafios. Por isso, temos visões comuns. É por isso que acho que ele apoiou a minha luta. Ele acreditava nela, e eu certamente acredito na sua luta, e a equipa da FIFA também, e vamos todos lutar juntos para mudar essa narrativa e fazer do futebol uma voz mais alta para o bem".

O Presidente da FIFA falou sobre o futuro do futebol africano na altura da eleição de Motsepe: "Já o disse e volto a dizê-lo. Temos de parar de dizer que é necessário desenvolver o futebol africano. Trata-se de o projetar para o topo do futebol mundial".

Infantino e Motsepe visitarão a Serra Leoa em 5 de maio. Será a primeira vez que os actuais presidentes da FIFA e da CAF visitam o país africano ao mesmo tempo.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com