'Não é uma boa situação': Como o mundo reagiu ao facto de Novak Djokovic ter o visto novamente cancelado

O ministro australiano da Imigração, Alex Hawke, decidiu cancelar novamente o visto de Djokovic para proteger o país durante a pandemia e as esperanças do número 1 do mundo de permanecer na Austrália estão por um fio.

Depois de saber da última decisão de Hawke, o tenista britânico Andy Murray afirmou que a situação atual é lamentável para todas as partes envolvidas e instou as autoridades a chegarem a uma conclusão rápida.

"Não é uma boa situação. Não vou começar a dar pontapés no Novak enquanto ele está em baixo", disse Murray aos jornalistas na sexta-feira. "É lamentável que tenha acabado neste tipo de situação.

"Sim, só quero que isto se resolva, obviamente. Penso que seria bom para todos se fosse esse o caso. Parece que já se arrasta há muito tempo".

Murray, três vezes campeão do Grand Slam, chegou à sua primeira final do ATP Tour desde 2019, na sexta-feira, depois de vencer o americano Reilly Opelka, quarto cabeça de série, no Sydney Tennis Classic.

O escocês diz que a saga antes do primeiro Grand Slam do ano não foi uma boa aparência para o desporto.

"Não é bom para o ténis, não é bom para o Open da Austrália, não é bom para o Novak", acrescentou Murray.

É mau para o desporto

Muitos na Sérvia, onde menos de 60% da população adulta está atualmente vacinada, continuam a apoiar o seu herói nacional, que sempre optou por manter o seu estatuto de vacinado em segredo.

O antigo tenista sérvio e amigo de Djokovic, Viktor Troicki, disse a Scott Mclean, da CNN, que a última decisão foi "chocante" e "injusta".

Troicki jogou muitos jogos de pares ao lado de Djokovic e diz que o 20 vezes campeão do Grand Slam está a manter-se mentalmente forte no meio da atenção global.

"Já há 10 dias que há muita especulação e muitas decisões diferentes tomadas pelo governo australiano e pela lei australiana", disse.

"É muita confusão. Penso que é mais do que óbvio que se trata de uma questão política e que não tem nada a ver com o desporto, o que é realmente triste."

"É realmente chocante, é mau para o desporto, é mau para o ténis e acho que é mau também para a Austrália."

O ex-jogador sérvio Janko Tipsarevic, que atingiu o número 8 do mundo na sua carreira, também não ficou nada impressionado com o que aconteceu.

"Uma vergonha tóxica para todos e cada um dos envolvidos neste processo", escreveu no Twitter.

A culpa está em todo o lado

No meio das críticas dos apoiantes de Djokovic, o primeiro-ministro australiano Scott Morrison disse que a decisão de Hawke serviu para proteger a Austrália durante a pandemia.

"Segundo sei, após uma análise cuidadosa, o ministro tomou medidas para cancelar o visto de Djokovic por motivos de saúde e de boa ordem, com base no facto de ser do interesse público fazê-lo", afirmou.

"Esta pandemia tem sido incrivelmente difícil para todos os australianos, mas mantivemo-nos unidos e salvámos vidas e meios de subsistência".

No entanto, a decisão foi criticada pelo antigo primeiro-ministro Kevin Rudd, que afirmou que o governo de Morrison estava a agir politicamente, distraindo o público de outras questões internas.

"Que surpresa! O governo de Morrison cancela o visto de #Djokovic para ganhar o ciclo mediático do fim de semana - mostrando-nos a todos como ele tem o peito peludo", twittou Rudd na sexta-feira.

"Porque é que eles emitiram o visto em primeiro lugar? Uma grande distração política das prateleiras vazias e da escassez nacional de reforços e RATs".

Enquanto muitos em todo o mundo tomaram partido, o analista de ténis Darren Cahill, que treinou alguns dos melhores jogadores do mundo, disse que todos deviam assumir a sua quota-parte de culpa.

"A culpa está em todo o lado", escreveu ele no Twitter. "Tem sido uma confusão. Novak, TA, Vic Gov, Federal Gov.

"Devia ter sido uma regra difícil entrar neste país, tendo em conta o que as pessoas têm passado [sic].

"Vacinem-se e venham jogar no AO, ou, se não, talvez nos vejamos em 23. Não há margem de manobra".

Djokovic será novamente detido pelas autoridades australianas no sábado, depois de o seu visto ter sido revogado.

O seu pedido de permanência na Austrália será ouvido no sábado pelo Tribunal Federal do país, após uma audiência de emergência com o juiz Anthony Kelly no Tribunal Federal de Circuito e Família, na sexta-feira.

O Tribunal Federal da Austrália é um órgão superior ao tribunal a que Kelly presidia.

Hannah Ritchie, Jessie Yeung e Adam Renton, da CNN, contribuíram para a reportagem.

Fonte: edition.cnn.com