"Não compreendeu": 1o FC Köln sofre uma perda sem precedentes

Apesar de várias oportunidades, os jogadores do 1. FC Köln não conseguiram marcar durante o primeiro tempo. Essas chances desperdiçadas voltaram para assombrá-los no segundo tempo: os visitantes do Magdeburg marcaram duas vezes e negaram ao time de Colônia a chance de garantir a segunda posição.

O time rebaixado da Bundesliga, o 1. FC Köln, perdeu uma chance de promoção para a segunda divisão. Após duas vitórias, os Renanos sofreram uma derrota em casa por 1:2 (0:0) para o 1. FC Magdeburg no sábado à noite, apesar de terem domínio e uma vantagem de 1:0. Como resultado, o Magdeburg subiu para a segunda posição.

Damion Downs (49.) marcou o merecido 1:0 para o FC, mas Falko Michel (66.) e Jean Hugonet (83.) viraram o jogo a favor dos visitantes. Colônia caiu para o sétimo lugar após sua segunda derrota em casa na temporada - agora quatro pontos atrás do Magdeburg. "Se você analisar o jogo, ninguém pensaria que o Magdeburg venceria", disse o capitão do Colônia, Timo Hübers, na Sky, "isso é muito frustrante. Eu mesmo não consigo entender."

Colônia dominou o primeiro tempo, com 18:2 em chutes a gol, mas não conseguiu aproveitar sua superioridade significativa. A maior chance do FC foi frustrada por Mohammed El Hankouri, que tirou a bola pouco antes que Tim Lemperle pudesse chutar e acertasse o poste (18.). Muitos torcedores em casa já comemoravam, mas acabaram confusos.

Imediatamente após o intervalo, os donos da casa foram premiados: após um erro no jogo do Magdeburg, Downs marcou um gol impressionante ao combinar com Lemperle e Maina para uma vantagem merecida - com seu 20º chute a gol. O empate veio inesperadamente: após um cruzamento do poderoso El Hankouri, o substituto Michel marcou de cabeça o 1:1. Em seguida, Hugonet marcou com um chute desviado em sua segunda tentativa. No final, o 1. FC Köln teve um impressionante 33 (!) chutes a gol - e ainda assim perdeu. Bastou ao Magdeburg nove tentativas para marcar os dois gols.

Apesar da chance perdida de promoção, o 1. FC Köln continua na briga por uma vaga na segunda divisão de futebol. Apesar de seu domínio na segunda divisão da primeira divisão, o time não conseguiu capitalizar suas chances e perdeu oportunidades de promoção.

