Nanu, defesa do Porto, sofre lesão na espinal medula após choque com guarda-redes adversário

O incidente ocorreu aos 85 minutos do jogo da primeira divisão portuguesa contra o Belenenses, quando o Porto procurava um golo no final da partida, com o resultado empatado a 0-0.

Nanu, que já foi internacional pela Guiné-Bissau, estava a seguir um cruzamento para a área antes de ser acidentalmente derrubado pelo guarda-redes Stanislav Kritsyuk.

O defesa caiu no chão e os jogadores pediram imediatamente assistência médica.

O jogo esteve parado durante mais de 10 minutos enquanto Nanu era assistido por médicos antes de ser levado para fora do relvado numa ambulância.

Mais tarde, na quinta-feira, o Porto confirmou que o jogador de 26 anos se encontrava em estado estável.

"O Nanu sofreu um traumatismo craniano e uma lesão na espinal medula com perda de memória", escreveu o clube no Twitter. "No momento, ele está estável, consciente e ciente do tempo e do ambiente ao seu redor".

'Ele estava a ir bem'

Os jogadores de ambas as equipas ficaram visivelmente angustiados após o incidente, enquanto Nanu ficou momentaneamente imóvel no chão.

"Os exames efectuados no Hospital S. Francisco Xavier não revelaram qualquer alteração da gravidade clínica. Continuará a ser observado no hospital", disse o Porto num tweet posterior.

Após o jogo, o capitão do clube, Pepe, disse que os jogadores desejavam ao seu companheiro de equipa uma "rápida recuperação".

"O pessoal da ambulância disse-me que ele estava bem e que já estava consciente", disse.

