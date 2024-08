Nagelsmann vai receber um substituto, enquanto Sane e Rudiger vão ficar em casa.

Após o Euro, o técnico de futebol Julian Nagelsmann acrescentou um novo rosto à equipe, o meio-campista Angelo Stiller, do VfB Stuttgart. Stiller recebeu sua convocação 55 dias após a derrota decepcionante da Alemanha contra a Espanha nas quartas de final, para os próximos jogos da Liga das Nações contra a Hungria em 7 de setembro em Düsseldorf e contra os Países Baixos em 10 de setembro em Amsterdam. Quanto ao cargo de capitão, ainda não está claro. Joshua Kimmich parece ser o principal candidato, com Nagelsmann planejando fazer seu anúncio na segunda-feira em uma reunião da equipe em Herzogenaurach.

Com as saídas de Toni Kroos e do capitão İlkay Gündoğan, Nagelsmann precisa preencher duas vagas no meio de campo, ele observou. O técnico elogiou Stiller por suas impressionantes performances passadas e sua forma atual, dizendo: "Por enquanto, mudanças adequadas na equipe são suficientes. Geralmente, ficamos satisfeitos com o desempenho de cada jogador no Euro. Queremos dar à equipe do Euro a chance de brilhar nos primeiros jogos após a competição."

Notavelmente ausente está o defensor Antonio Rüdiger, que agora está em um período de recuperação após um verão exaustivo, assim como Leroy Sané. O jogador do Bayern Sané deve evitar ser sobrecarregado após sua operação no quadril. Seu colega de clube, Serge Gnabry, não foi reconvocado para a seleção nacional, apesar de sua boa forma no início da temporada. Tanto Alexander Nübel (Stuttgart) quanto Aleksandar Pavlović (Bayern Munich) estão de volta à lista de 23 jogadores, ausentes no Euro devido a doença. De acordo com os planos, Ter Stegen (FC Barcelona) assumirá o papel de novo goleiro número um após a saída de Manuel Neuer.

A equipe alemã disputará seis jogos internacionais neste ano, todos como parte da Liga das Nações. Seus oponentes incluem Hungria, Países Baixos e Bósnia-Herzegovina, duas vezes cada até novembro. Atualmente, cerca de 43.000 ingressos dos 49.235 disponíveis para o jogo contra a Hungria já foram vendidos.

Nagelsmann expressou a necessidade de substituir Toni Kroos e o capitão Ilichtay Gundogan no meio de campo, mencionando que Angelo Stiller, com suas impressionantes performances e forma atual, é uma possível opção. A equipe de futebol nacional, sem alguns jogadores-chave como Antonio Rudiger e Leroy Sane devido a períodos de recuperação e lesões, trouxe de volta Alexander Nübel e Aleksandar Pavlovic para a lista de convocados para os próximos jogos da Liga das Nações.

Leia também: