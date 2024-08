Nagelsmann recebe uma substituição, enquanto Sané e Rüdiger estarão ausentes de casa

Após a Eurocopa, quatro futebolistas notáveis estão se despedindo da seleção nacional. Até agora, não foram anunciadas mudanças significativas na equipe. Para os próximos jogos da Liga das Nações contra a Hungria e a Holanda, o técnico Julian Nagelsmann incluiu apenas um novo rosto na seleção. Alguns jogadores proeminentes estão tirando uma folga.

Angelo Stiller é a única nova adição à seleção de Nagelsmann após a Eurocopa em casa. O meio-campista do VfB Stuttgart foi selecionado para os jogos da Liga das Nações contra a Hungria (7 de setembro, Düsseldorf) e a Holanda (10 de setembro, Amsterdam). A questão da capitania permanece irresolvida por Nagelsmann, com Joshua Kimmich parecendo liderar a disputa. Nagelsmann deve revelar sua decisão sobre esse assunto na segunda-feira, quando a equipe se reunir em Herzogenaurach.

Após as aposentadorias de Toni Kroos e do capitão Ilkay Gündogan, Nagelsmann reconheceu a necessidade de "substituir dois meio-campistas". O técnico elogiou Stiller por suas "desempenhos impressionantes" nesta e na temporada passada. No geral, Nagelsmann optou por não fazer muitas alterações na equipe, afirmando: "Estamos satisfeitos com o desempenho de cada jogador durante a Eurocopa e achamos que é sensato manter a estabilidade por enquanto".

Stiller, por sua vez, retribuiu os elogios, expressando sua empolgação e reconhecendo que "todo jogador sonha em representar sua seleção nacional. Tive a honra de jogar por várias equipes de base da DFB, mas ser convocado para a seleção principal é uma oportunidade excepcional".

No entanto, o defensor Antonio Rüdiger não poderá jogar devido a um período de regeneração. Leroy Sané também está descansando após uma recente cirurgia no quadril para evitar excesso de esforço. Serge Gnabry, apesar de sua boa forma no início da temporada, não foi readmitido à seleção nacional. Voltando ao elenco estão Alexander Nübel (Stuttgart) e Aleksandar Pavlović (Bayern de Munique), que não puderam participar da Eurocopa devido a uma doença. Marc-André ter Stegen deve substituir Manuel Neuer como novo goleiro principal.

A seleção alemã participará de seis jogos internacionais neste ano, todos dentro do quadro da Liga das Nações. Até novembro, eles enfrentarão a Hungria, a Holanda e a Bósnia e Herzegovina duas vezes cada. Até agora, cerca de 43.000 ingressos para o jogo contra a Hungria já foram vendidos dos 49.235 disponíveis.

